2020大潤發全面翻新！高規格木造裝潢、米其林異國料理　頂級購物體驗還不逛一波

▲台北大潤發中崙店以高規格木質作為主題重新改裝，提供消費者更「溫暖」的購物體驗。（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

「好吃、好逛、好漂釀！」一走進台北大潤發中崙店，你有發現有什麼不同之處嗎？搶在2020年結束前，大潤發有「台北中崙店」、「台北中和店」、「新竹忠孝店」三家店全新改裝開幕。其中台北中崙店以木質概念全新大翻新，將以往較為冷冰的賣場增添許多暖意，更引進「店中店」概念，帶給消費者更多購物選擇。此外，法國米其林名廚料理也首度進駐三家賣場，只要逛街累了就能直接坐下，享用美味米其林餐點，替所有消費者帶來全新購物體驗。

為了搶在2020年底前除舊佈新，台北大潤發中崙店邀請到日本設計師親自操刀，以打造「溫暖、方便」的購物體驗出發，將之前常見到的白色磁磚翻新，以高規格木造建築作為整體設計，讓較為生硬、冷色調的賣場注入許多溫暖顏色。以往的購物路線都是呈現「筆直」，這次特別用灰色步道做為區隔，將路線稍微傾斜，讓顧客能在購物時跟著步道的指引，體驗如同河流般順暢的購物流程，在轉彎處特別設置各種節慶陳列物，將當季主打熱銷商品放在同一個區塊方便選購。隨著季節更替，也增添許多巧思，像是放上過年燈籠、年節佈置，打造滿滿節慶感。

▼規劃區域性的走道讓購物路線像是河川流動一樣有趣，並清楚地將各特色區域劃分出來。

▼在轉角處都會設置「節慶、當季商品」區，以滿滿的佈置物帶給消費者更溫馨的感受。

▼在3C家電區改以品牌作為分類。

▼賣場各處都有工作人員會在服務站提供諮詢。

除了讓民眾有更順暢的購物體驗外，台北中崙店也引進「店中店」概念，將NITORI、迪卡儂等知名品牌「直接進駐到賣場內」，讓消費者有更多元的選擇。只要到大潤發，想要採買的東西，不用舟車勞頓，都能一次購足，便利指數更上層樓！

喜歡小酌的民眾，一定也會被一整面的「酒區」給驚艷，將店內所販售的紅、白酒系列陳列在牆上，方便民眾能一眼望穿，再加上前面也設置吧檯，將會不定期舉辦試飲會，讓民眾也可以趁機「以酒會友」。此外，逢年過節送禮也不需擔心，「台灣伴手禮區」也將各地特色的禮盒、禮品一次網羅，讓你挑選時不用東跑西跑。

▼台北大潤發中崙店引進「店中店」概念。

▼酒區前面也設有吧台，將會不定期舉辦試飲會。

▼還在擔心逢年過節不知道買什麼嗎？來台灣伴手禮區就對了。

在生鮮蔬果區，同樣也以高規格木造妝點，讓原本就已經新鮮的水果看起來更加可口，此外，為了維持蔬果、生鮮的新鮮樣貌，也設置「音波噴霧」，以定點、定時的方式將水氣送至旁邊，讓生鮮蔬果隨時保持溼度。

最後，每次逛大潤發都是一場戰爭，為了想要購齊生活用品都會花上好幾個鐘頭，有時候腳痠了卻找不到地方休息，這次中崙店在熟食區設置「我的料理餐桌」，特別邀請法國米其林名廚Michel Bru進駐，以22年經驗設計像是茄汁雞腿義大利麵、碳燒雪花豬肉飯、印度香料雞肉咖哩、茴香鮭魚沙拉等十道經典菜色，絕對不能錯過主廚拿手菜「紅酒牛肉義大利麵」，於熟食區餐點夾取後結帳即可享用，逛街累了就能直接坐下來休憩、享用米其林餐點，等吃飽喝足後再繼續享受舒適的購物行程。

▼裝盛生鮮蔬果的檯面也改用高規格木作建構，讓整體氛圍更加溫暖。

▼音波定時噴霧讓生鮮食品保持在一定的溼度，無論何時買到手都是新鮮的。

▼中崙店設置「我的料理餐桌」，逛累了就可以在此享用米其林主廚餐點、現烤出爐的麵包。

為歡慶大潤發三家店全新改裝開幕，店內推出「消費滿500元摸彩」活動，從12月31日起至2021年1月31日，只要在賣場內消費滿500元就可以獲得乙張摸彩卷，以此類推（不包含在宜得利家居消費），有機會能抽中PS5（光碟機版）上等大禮。

此外，只要打卡分享並加入中崙店粉絲團，除了能第一時間掌握優惠好康外，更能抽超夯筋摩槍。最後，從2021年1月1日至2月28日，每週六、日持大潤發聯名卡到自助結賬區消費單筆滿1,500元，贈送100元大潤發即享券（活動期間最高上限800元），讓所有消費者不只能看到全新溫暖的中崙店，還能舒服購物再將所有好康通通帶回家。

更多活動詳情請見大潤發官網：https://news.rt-mart.com.tw/main/2183#NEW

-大潤發中崙店-

台北市八德路2段306號B2（營業時間：08:30~22:30）

-大潤發中和店-

新北市中和區中山路二段228號B2（營業時間：07:30~23:00）

-大潤發忠孝店-

新竹市忠孝路300號（營業時間：07:30~23:00）

▼米其林廚師Michel Bru替大潤發中崙店設計出一整組異國料理菜單。

▼只要累了就能直接到「我的料理餐桌」直接用餐。