被黃子哲轟「綠成一片」　民主基金會駁：國民黨也有董事代表在

▲文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨文傳會副主委黃子哲批評民主基金會「綠」成一片，監察委員林文程在擔任執行長的同時，還身兼中山大學社科院長，佔職領雙薪，是標準的渣男。對此，民主基金會29日發出聲明，強調工作同仁來自不同政黨、無分藍綠，所謂綠成一片，純憑空無端。

由於林文程質疑，馬英九政府時期，以「中華台北」名義和觀察員身份參與WHA年會，有涉及出賣國家主權，他要行政院配合一起查辦馬英九。對此，黃子哲則指出，蔡英文任內，也用中華台北參加WHA、APEC及各種國際會議，認為有「辦馬不辦蔡」、辦藍不辦綠」的問題。

此外，黃子哲也表示，林文程在2006年擔任台灣民主基金會執行長，2008年政黨輪替時沒有被立即撤換，在2010年才卸下職務。他說，當時林文程離開非常不情願，四處投訴是馬英九千方百計施壓，才害他遭到撤換。

黃子哲也指控，林文程身為政治學者，毫無基本民主素養，政黨輪替後的人事更迭當屬常態，看看如今民主基金會綠成一片，甚至連副執行長陳琬宜的先生寇謐將都在裡頭分一杯羹執行專案。

對此，台灣民主基金會稍早透過聲明稿駁斥，強調有關國民黨文傳會副主委黃子哲誣稱「如今民主基金會綠成一片，甚至連副執行長陳琬宜的先生寇謐將都在裡頭分一杯羹執行專案。」等，為不實言論。

台灣民主基金會表示，創立以來，即以民主自由的普世價值為宗旨，奠基於國民共識之基礎，是一個永續經營並獨立運作、透明化的超黨派機構。依據章程，本基金會董事會由產、官、學、各政黨代表及非政府組織人士共同組成，國民黨亦派有董事代表在會；工作同仁更來自不同黨派、無分藍綠，所謂「綠成一片」，純係憑空無端。

台灣民主基金會指出，英國諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將(Michael Cole) 的部分，因考量其專業，本會曾以學者身分邀約審稿或出席會議，並僅依規領取出席費及稿費，非計畫專案主持人，報導稱「在裡頭分一杯羹執行專案」，更是不實指控。

熟悉相關事務黨政人士表示，民主基金會創會以來就是個黨都有代表當董事，其實各政黨每年的國際交流，多半經費也都是民主基金會支援。

該人士指出，以國民黨為例，2018年就透過民主基金會支持補助「國民黨英日文新聞網站」、「國民黨大陸北京臺商權益保障考察」、「國民黨參加德國青 年聯盟之德國日大會」、「國民黨美國僑務訪問」、「國民黨香港僑務訪問」等多項重要活動，申請經費約千萬元。

在董事會方面，黨政人士表示，10位政黨推薦董事，國民黨也佔了三位，包括黃奎博、柯志恩與林郁方，而國民黨主席江啟臣過去也有擔任過。

至於被提及的寇謐將，黨政人士說，只要對國防安全所討論的國際社群稍有了解，就會知道他目前是諾丁漢大學中國研究中心高級研究員，同時還是《外交家》雜誌專欄作家的「Micheal Cole」，是具有相當地位的專業研究者。