「負北極震盪」來襲！鄭明典曝全台12hrs內急凍真相...比霸王寒流猛

▲跨年寒流受到「負北極震盪」的影響，全台12小時內就會感受到低溫來襲。（圖／鄭明典提供）

記者謝承恩／台北報導



2020年跨年台灣迎接入冬以來第一波寒流，且12小時內就能感受到冷氣團的劇烈寒潮！氣象局長鄭明典表示，這次的寒流是受到「負北極震盪」的影響，北極圈的冷空氣向南流出，這次的流出地點剛好就往東亞直衝，因此台灣也會明顯感受到與上次「2016年霸王級寒流」類似的天氣型態。

氣象局長鄭明典指出，「負北極震盪」是因為暖空氣入侵到北極圈，導致北極圈的冷空氣流向中緯度，目前國際上有許多監測數字，都顯示地球處於「負北極震盪」的狀態。但因為每一次冷空氣流出的地點都不同，不一定每次台灣都有感。但這次剛好落在東亞地區，台灣將感受低溫急凍的明顯變化。

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他解釋，2016年的霸王級寒流也是受到「負北極震盪」影響，因此兩次寒流事件都有類似的低溫型態，但是強度較2016年弱了些，而這次台灣跨年即將遇到的第一波寒流，這次因濕度較乾，降雪範圍有限。全台灣會在本周三（12/30）晚間、周四（12/31）清晨迎來10度以下低溫，南部在本週五（1/1）清晨有輻射冷卻的情形。

▲氣象局有預告30日寒流將會迅速南下。（圖／氣象局提供，點圖放大）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，這一波寒流與2016年元月「霸王級」寒流比，大約弱了3度，故無法相提並論，但仍是強寒流，不可小覷；最新歐洲模式模擬，周三寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時氣溫劇降達15度，比2016霸王級寒流的降幅大。

氣象達人彭啟明也於臉書提醒，今（29）日寒流還沒來台灣，還在中國北方南下的路途中，整體天氣反而是「回溫狀態」，呈現晴時多雲的好天氣，北部出現多雲到晴、中南部晴朗，衣服不要穿太厚，但是深夜冷空氣逐步抵達北部，周三（30）留意「跳水式大降溫」，千萬要注意保暖。