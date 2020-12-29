　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「負北極震盪」來襲！鄭明典曝全台12hrs內急凍真相...比霸王寒流猛

▲▼。（圖／鄭明典提供）

▲跨年寒流受到「負北極震盪」的影響，全台12小時內就會感受到低溫來襲。（圖／鄭明典提供）

記者謝承恩／台北報導

2020年跨年台灣迎接入冬以來第一波寒流，且12小時內就能感受到冷氣團的劇烈寒潮！氣象局長鄭明典表示，這次的寒流是受到「負北極震盪」的影響，北極圈的冷空氣向南流出，這次的流出地點剛好就往東亞直衝，因此台灣也會明顯感受到與上次「2016年霸王級寒流」類似的天氣型態。

氣象局長鄭明典指出，「負北極震盪」是因為暖空氣入侵到北極圈，導致北極圈的冷空氣流向中緯度，目前國際上有許多監測數字，都顯示地球處於「負北極震盪」的狀態。但因為每一次冷空氣流出的地點都不同，不一定每次台灣都有感。但這次剛好落在東亞地區，台灣將感受低溫急凍的明顯變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，2016年的霸王級寒流也是受到「負北極震盪」影響，因此兩次寒流事件都有類似的低溫型態，但是強度較2016年弱了些，而這次台灣跨年即將遇到的第一波寒流，這次因濕度較乾，降雪範圍有限。全台灣會在本周三（12/30）晚間、周四（12/31）清晨迎來10度以下低溫，南部在本週五（1/1）清晨有輻射冷卻的情形。

▲氣象局有預告30日寒流將會迅速南下。（圖／氣象局提供）

▲氣象局有預告30日寒流將會迅速南下。（圖／氣象局提供，點圖放大）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，這一波寒流與2016年元月「霸王級」寒流比，大約弱了3度，故無法相提並論，但仍是強寒流，不可小覷；最新歐洲模式模擬，周三寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時氣溫劇降達15度，比2016霸王級寒流的降幅大。

氣象達人彭啟明也於臉書提醒，今（29）日寒流還沒來台灣，還在中國北方南下的路途中，整體天氣反而是「回溫狀態」，呈現晴時多雲的好天氣，北部出現多雲到晴、中南部晴朗，衣服不要穿太厚，但是深夜冷空氣逐步抵達北部，周三（30）留意「跳水式大降溫」，千萬要注意保暖。

ET快訊
單親媽勒斃11歲小女兒　大女兒掙脫逃死劫痛哭：求法官原諒媽媽
台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空回應了
快訊／再增2例！累積700例境外移入　指揮中心下午說明
純情空姐遭機師硬上！已婚同公司搞5P　她爆航空業超亂內幕
快訊／國道1號內湖交流道「3車連環撞」　車流回堵
「負北極震盪」來襲！鄭明典曝12hrs內急凍真相　比霸王寒流
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職

高壓1072襲！36小時10度↓、體感-1℃　災害預報士要機車族做2件事

快訊／再增2例！累積700例境外移入　指揮中心下午2時記者會說明

跨年「國5估連塞15hrs」塞到深夜24時　元旦連假國道路況預報出爐

2021元旦連假出遊不怕塞！國道客運享優惠、南迴鐵路半價　輕鬆省錢嗨跨年

「負北極震盪」來襲！鄭明典曝全台12hrs內急凍真相...比霸王寒流猛

新冠疫年／到明年4月都是高峰期　醫曝「現實面」：以後隨時會發生

台灣已婚機師「居家檢疫約砲」　單親媽扮柯南踢爆！國籍航空開鍘

20秒片看「冰封台灣」！鄭明典示警：典型寒潮爆發　冷空氣今夜到

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職

高壓1072襲！36小時10度↓、體感-1℃　災害預報士要機車族做2件事

快訊／再增2例！累積700例境外移入　指揮中心下午2時記者會說明

跨年「國5估連塞15hrs」塞到深夜24時　元旦連假國道路況預報出爐

2021元旦連假出遊不怕塞！國道客運享優惠、南迴鐵路半價　輕鬆省錢嗨跨年

「負北極震盪」來襲！鄭明典曝全台12hrs內急凍真相...比霸王寒流猛

新冠疫年／到明年4月都是高峰期　醫曝「現實面」：以後隨時會發生

台灣已婚機師「居家檢疫約砲」　單親媽扮柯南踢爆！國籍航空開鍘

20秒片看「冰封台灣」！鄭明典示警：典型寒潮爆發　冷空氣今夜到

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

他搶看圓寶4點出門！　機車壞掉「走路＋Youbike」：很萌很值得

就算2021球季不沿用DH制　勇士還是想簽回重砲歐祖納

魚菜共生收成滿滿小白菜　小陸龜「圍爐狂嗑」：加菜囉！

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

國家地理戶外服飾新光A11獨家開幕　21天快閃店

貓熊圓寶上班10分鐘累了！　棲架上「湯圓融化」大字趴酣睡

台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職

美第5款疫苗開始臨床試驗！　傳統技術製造「不需超低溫保存」

川普否決「國防授權法案」被眾議院推翻！　322：87壓倒性通過

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

疫情升級　101首度取消跨年派對

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬

更多熱門

相關新聞

高壓1072襲！體感-1℃　災害預報士要機車族做2件事

高壓1072襲！體感-1℃　災害預報士要機車族做2件事

今年入冬首波寒流將於周三報到，中央氣象局長鄭明典分揭開超冷的原因。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興也發文提醒，機車族要做好兩件事，因周三、周四清晨和深夜將出現體感溫度零下1度。

冷空氣江到！20秒片看冰封台灣　鄭明典：典型寒潮爆發

冷空氣江到！20秒片看冰封台灣　鄭明典：典型寒潮爆發

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

2016霸王寒流重演？北極冷空氣直衝東亞　彭啟明給答案

2016霸王寒流重演？北極冷空氣直衝東亞　彭啟明給答案

寒流0度線周三到！24小時暴跌15℃　全台低溫時間出爐

寒流0度線周三到！24小時暴跌15℃　全台低溫時間出爐

關鍵字：

鄭明典霸王寒流負北極震盪吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

陳建州深夜連續道歉4次！

疫情升級　101首度取消跨年派對

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面