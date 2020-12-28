補破網！司法院增修「緊急監護」　精神病患犯案可監護5年

▲司法院發言人張永宏，說明「緊急監護」制度。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

為避免精神病患犯案後，再度對社會造成危害，司法院28日公布《刑事訴訟法》增修條文，將推行「緊急監護」制度。精神病患犯罪後，由檢察官聲請、法官審核，認為犯嫌重大、且有危害公共安全並有緊急必要者，可以施以監護1年，並得裁定延長監護6個月，累積最長監護期間不超過5年。

鐵路警察李承翰去年執勤時，遭鄭姓男子持刀刺死，案經嘉義地院一審審理後，合議庭法官以鄭男犯案時受思覺失調症影響，而今年5月間判處鄭男無罪。桃園梁姓男子2018年10月晚間吸食安非他命後，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭，高等法院二審判處他無罪。以上均是精神疾病患者犯案後，獲得法院判處無罪的案例，也都引起社會爭議，認為社會安全網已經出現漏洞。

司法院召開院會，並在28日公布《刑事訴訟法》增修條文，增訂第10章之1「緊急監護」、第121條之1至第121條之6、第301條之1。對於在偵查及審判程序中犯罪嫌疑重大之刑事被告，若有精神障礙可能情形，且具有危害性、急迫性時，法院可以運用緊急監護制度為適當之處置。

在司法院草案中研擬，被告於偵查中或法院判決前，經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第1項、第2項之原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得適用「緊急監護」制度。這項制度偵查中由檢察官聲請，審理中於判決前檢察官得聲請或法院得依職權決定，由法院做出裁定1年以下之緊急監護期間；若需延長，需由法院裁定，每次不得超過6個月，緊急監護期間累計不得超過5年。

另外草案中也規定「緊急監護」制度之聲請程式與救濟程序、「緊急監護」制度之撤銷。此外，偵查中「緊急監護」審查程序，列入強制辯護保障範圍；另外法官也應傳喚檢辯雙方到場陳述意見，並調查相關證據。目前草案將儘速函送行政院會銜提請立法院審議。

