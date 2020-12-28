聊色偷存私密照！軍人想進一步慘被放鳥　惱羞上傳色情網站：恭喜你

▲吳姓男子與女網友聊天時互傳猥褻照，吳男竟以此威脅約炮，還上傳色情網站，遭法官判刑7個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

身為軍人的吳姓男子透過交友軟體結識女子小君（化名），雙方經常視訊互傳猥褻照片，沒想到吳男竟截圖，以此威脅小君外出與她發生關係，否則將會上傳色情網站，但小君仍未如期赴約，吳男事後真的將影片PO網，還恐嚇，「趁現在沒很多人看到快做出決定喔」。案經小君提告，法官最後依恐嚇及妨害風化罪，判吳男7個月徒刑。

判決書指出，在陸軍馬祖防衛指揮部服役的吳男2019年間上交友軟體，而他為了增加好感度及曝光率，匿名使用他人的照片當作大頭貼，並在同年10月間順利結識女子小君，雙方相談甚歡後，交換了微信，經常往來甚至互傳裸露、手淫的照片、影片等，而吳男事後還將對方所傳的私密影片儲存在手機內。

同年10月28日，吳男為了要約出小君，並跟對方發生性關係，竟1人分飾2角，以私密影片等當把柄威脅對方，「11月跟我兄弟吧（實際上是吳男本人）」、「9-17號找一天不然就傳了」、「我一定鬧到各大A網群裡面發布」、「過幾天你可能就會紅」、「如果你放鴿子我會先傳一部上去網站」。

然而，小君不願見面，因此放了吳男鴿子，沒想到吳男竟真的將畫面上傳網路，還再度恐嚇，「我絕對全部上傳」、「我講完了恭喜你會被很多人私訊唷」、「趁現在沒很多人看到快做出決定喔」，小君最後不堪受辱決定報警提告。

吳男到案後，對於犯行坦承不諱，並想與小君道歉和解，到遭到拒絕，而吳男兵也當不下去，於2020年8月23日間退伍，法官最後也依恐嚇及妨害風化罪判他7個月徒刑，得易科罰金21萬元。全案可上訴。

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