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嘉泰獅子會義診義剪　翁章梁感謝關懷弱勢

▲嘉泰獅子會義剪義診。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會邀請上鼎牙醫協助義診。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉泰獅子會27日於中埔鄉隆興村活動中心舉辦「鄉親你好─義診、義檢、義剪」活動，縣長翁章梁除了自己親身體驗經絡按摩，也向獅子會及護理人員致敬、關心民眾看診情形。

▲嘉泰獅子會義剪義診。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會義剪義診。（圖／記者翁伊森攝）

新年將至，獅子會銜續對弱勢朋友的照顧，讓他們也能健康過好年，嘉泰獅子會長李宗哲按例辦理免費義診、義檢、義剪等活動，將注重健康、愛惜生命的概念能傳達給平常生活不易的弱勢朋友們，期待能提早預防、減輕病害；義剪服務讓弱勢朋友們也能煥然一新，以清爽、整潔的面容迎接2021年！

翁章梁說，獅子會為國際性社團對社會有極大的貢獻，會內成員們除了在事業上有一番成就外，更可貴的是積極投入公益、為社會服務；今日特地來中埔見證獅子會積極投入公益，也藉此表達對獅友們的敬意，感謝獅子會長久以來對社會的付出，對嘉義縣民的照顧與愛護，讓縣民都能獲得最好的服務。

▲嘉泰獅子會義剪義診。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣長翁章梁親身體驗服務。（圖／記者翁伊森攝）

嘉泰獅子會會長李宗哲表示，為發揮服務社區宗旨，特別選在歲末年終寒冬之際，關懷鄉內弱勢族群，結合天泰保健中心、王伯智皮膚診所、長鼎牙醫、台大佳醫、朵拉髮型、吳俊緯保健師、陳睿献保健師辦理本次活動。

現場除提供相關服務外，另有新住民茶藝協會茶席，隆興村長梁清輝現場煮熱湯圓、草仔稞，供讓弱勢朋友們等候時也能藉由溫熱的食物，感受到善心人士希望傳遞的溫暖。

嘉泰獅子會表示，未來將持續以最真誠之心，盡最大之力，以拋磚引玉的方式，將獅子會的宗旨及精神，落實於社會的每個角落，關懷更多的弱勢族群，讓這社會更和諧。

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