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新任嘉泰獅子會長李宗哲　率先投入社區長照關懷

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▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲(圖右二)，由地區總監張秀華監交，接下卸任會長應淑娟印信。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國際獅子會300-D1區嘉泰獅子會，5日晚間在嘉義市船老大餐廳舉20-21會長交接典禮，在地區總監張秀華、縣長翁章梁，中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲與嘉義地區17分會獅友見證下，由中埔鄉益來西點麵包董事長李宗哲，從卸任會長應淑娟手中接下新任會長一職。李宗哲上任後，除了配合獅子會的社福政策，另外也將率先投入中埔地區各關懷據點加菜及老人食堂食材發送、以及社區長者福利設備修繕等。

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲(圖右六)接受其他分會會長祝福。（圖／記者翁伊森攝）

國際獅子會300-D1區17分會近日陸續進行會長交接,5日晚上由嘉泰獅子會作為壓軸交接，現場眾星雲集，立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會李碧雲等人及歷任地區總監及其他分會會長皆到場觀禮。新任嘉泰獅子會會長李宗哲自地區總監張秀華手中接下印信，正式上任20-21年該會會長。

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲(圖右三)，上台獻花感謝支持他接任會長一職的三位女性。（圖／記者翁伊森攝）

典禮上，他首先感謝三位支持他接任會長的女性，分別是他的母親、太太羅妙珠及卸任會長應淑娟，過程中他一度哽咽說不出話，最後他用事先準備好的鮮花代替他心中的無限感激向三位女性表達謝意，緊接著由地區總監張秀華及歷任總監、嘉義縣長翁章梁等人與他一同唱起生日快樂歌，共同慶祝嘉泰獅子會邁入成會33周年，現場氣氛溫馨感人。

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉泰獅子會新任會長李宗哲，地區總監張秀華、縣長翁章梁，中埔鄉李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲與歷任總監見證下歡慶會。（圖／記者翁伊森攝）

李宗哲表示，上任後將配合獅子會擬定的社福政策，更將於14日率先前往中埔地區各關懷據點及老人食堂、活力站發送麵條、米粉及新鮮蔬菜，接下也將協助貧困社區進行長者福利設備修繕，務必讓山區長者感受獅子會不分地區、大小的愛心關懷。

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