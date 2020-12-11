獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

▲國際獅子會300D1區第八分區捐贈關懷據點廚房設備。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著政府長照據點普及，愈來愈多長者選擇前往據點上課或用餐，因此，飲食環境的議題也逐漸受到各社會團體、商會組織重視。國際獅子會300D1區第八分區募資投入中埔鄉裕民社區作為老人食堂廚房設備改善，11日記者會上，第八分區主席李啟超、社會局蕭英成局長、中埔鄉長李碧菁，嘉泰獅子會會長李宗哲等人及各分會會長、獅友也到場觀禮。

▲國際獅子會捐贈關懷據點20餘萬添購廚房設備。（圖／記者翁伊森攝）

國際獅子會300D1區第八分區今年在分區主席李起超先生及嘉泰獅子會長李宗哲號召下，北回獅子會、阿里山獅子會、蘭潭獅子會各獅友發起捐款，相繼加入募資行列，不到兩個禮拜20萬5千元到位，用來捐助嘉義縣中埔鄉裕民社區廚房硬體設備及供餐環境，未來社區長者也將嘗試自做餅乾、麵包，甚至未來也將搭配手工藝品上網銷售。

▲國際獅子會捐贈關懷據點廚房設備揭牌。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉裕民社區在2017年9月在中埔鄉公所、紅十字會輔導協助下成立關懷據點，隨後轉型長照C據點，提供一週5天上下午課程，活動中心更在公所向中央爭取下做了環境修繕，搭配縣府老人食堂政策更提供每周6餐且三菜一湯的豐富餐食。固定到課長輩約30位加上志工人員，每天近40人用餐，卻只有一台家用排油煙機及兩座快速爐備餐，環境相形陽春。

▲嘉泰獅子會會長李宗哲牽線此次捐贈事宜。（圖／記者翁伊森攝）

獅子會李啟超主席表示，看到中埔鄉在鄉長李碧菁努力下，長照據點遍地開花，這次有機會號召獅友投入社區長者飲食設備提升也算獅子會造福社區的關懷活動之一。

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▲中埔鄉長李碧菁上任後積極堆動長照據點設立。（圖／記者翁伊森攝）

李碧菁表示，中埔長照點在自己任內逐漸普及，已有14個長照據點，對於獅子會願意捐助據點設備她非常感謝。

社會局長蕭英成表示，感謝獅子會等善心團體投入社區關懷，此次裕民社區廚具的添置，未來長輩除了手工藝品以外，也有機會藉由烘焙及蒸食自食其力，透過上網販售自製手工作品，增添社區收入。

▲嘉義縣社會局長蕭英成肯定社區長輩作品創作能力。（圖／記者翁伊森攝）

理事長翁聖勳表示，300D1區長期投入老幼關懷，讓做公益就像呼吸一樣簡單。此次廚房修繕，除了讓廚媽不需在烏煙瘴氣環境下工作可以迅速備餐，增添的歐式烘焙烤箱及蒸箱將列入明年的據點課程，而不少長者期待吃到自己做的麵包、包子，未來據點更傾向自力更生販售手工產品，不需再接受外界補助。

▲中埔裕民社區關懷據點受贈廚房設備。（圖／記者翁伊森攝）