　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

查北市中正二分局員警「疑似包庇毒販」　北市府政風人員洩密遭訴

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在台北市政府擔任政風的吳姓男子傳LINE洩密給中正二分局許姓督察組長。（示意圖非本人／記者李佳蓉攝）

記者黃宥寧／台北報導

在台北市政府擔任政風的吳姓男子，於前年調查北市中正二分局員警疑似包庇毒販一案時，竟涉嫌違反偵查不公開原則，外洩偵查秘密給中正二分局督察組組長，後來該名遭懷疑員警經調查後證實清白，他認為自己名譽遭損並到NPA署長室臉書抱怨，將詳細被偵辦的經過寫下，導致吳男涉洩密給督察一事曝光，台北地檢署28日依洩密罪將吳男起訴。

據悉，新北地檢署檢察官偵辦一件毒品案，經監聽發現竟有毒販打電話給母親說「有叫弟弟調包他的尿液」。檢調懷疑中正二分局某派出所的承辦員警疑包庇毒販，並請台北市政府政風處調查，由吳姓男子承辦。

吳姓政風人員先到中正二分局找上許姓督察組組長，要求調閱監視器畫面及尿液監督紀錄。許姓組長詢問調閱原因，並希望知情後能向分局長報告。吳男將來龍去脈交代後，許組長便向分局長報告此事，並質問該名員警是否有調包一事。

2018年5月9日，督察室依照紀錄確認該名員警沒有調包，並還該員警清白。同年5月11日，該員警因遭質疑心生抱怨並投信到署長信箱，並上NPA署長室臉書爆料自己莫名其妙遭調查，導致他名譽受損。

據悉吳姓政風人員到案後完全否認犯行，並且辯稱「自己是在辦案」，更表示許姓組長後面怎麼做根本與他無關，認為許男才是洩密者。

檢方認為，吳男是受新北檢指揮偵辦案件「員警疑似包庇毒蟲案」，理應盡到偵查不公開的保密義務，保密義務本該就是到他為止，怎麼可以洩漏秘密，而且偵查秘密已遭外流也不算秘密了，所以許姓組長無刑責，28日將吳男依洩密罪起訴。

淨衡、控油、保濕、養髮、去屑、舒敏，6款可選擇

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材拼輸贏　他買課程「相親」

王雪紅旗下建達爆掏空！愛將設4人頭公司「左手賣右手」搞假財報

口罩國家隊黑心對話曝！進口爛布弄崩市場　加利狠撈3407萬被起訴


ET快訊
快訊／發燒者、2名無症狀確診！倫敦班機127人採檢結果出爐
快訊／英旅客返台3人確診！　境外移入變8人
LIVE／增5例、英返台百人採檢出爐　陳時中親上火線說明
全球百大美女排行出爐！　子瑜只拿第4名
王應傑子壯年心肌梗塞逝　醫：運動中出現2症狀別逞強
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

查北市中正二分局員警「疑似包庇毒販」　北市府政風人員洩密遭訴

葉慶元爆「紙風車拿政府3.6億標案」挨告批見笑轉生氣　結局曝！

趁他急握「肉槍」　特警尾隨2天...「機不可失」突襲強攻扣長槍

炒期貨又沒錢「吞前妻、客戶9000萬」　永豐銀前理專遭訴

「我對廢氣比較敏感」掰為健康紅燈越線　騎士下場出爐！

妻痛到快昏厥！夫自駕送醫遇塞車　桃園警開道10分鐘到醫院

拾荒婦月入3K「扛百萬賠償」拒辦低收！想轉當外送員：靠自己就好

借男同事廁所！她遭拖進房內侵犯…崩潰喊7字　室友一聽破門拯救

騎士闖國道頭顱遭輾碎「整張臉不見」　遺體血肉模糊採DNA查驗

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

查北市中正二分局員警「疑似包庇毒販」　北市府政風人員洩密遭訴

葉慶元爆「紙風車拿政府3.6億標案」挨告批見笑轉生氣　結局曝！

趁他急握「肉槍」　特警尾隨2天...「機不可失」突襲強攻扣長槍

炒期貨又沒錢「吞前妻、客戶9000萬」　永豐銀前理專遭訴

「我對廢氣比較敏感」掰為健康紅燈越線　騎士下場出爐！

妻痛到快昏厥！夫自駕送醫遇塞車　桃園警開道10分鐘到醫院

拾荒婦月入3K「扛百萬賠償」拒辦低收！想轉當外送員：靠自己就好

借男同事廁所！她遭拖進房內侵犯…崩潰喊7字　室友一聽破門拯救

騎士闖國道頭顱遭輾碎「整張臉不見」　遺體血肉模糊採DNA查驗

基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

國籍航空機組員「居檢7天、結束須採檢」　自主管理「禁搭大眾運輸」

新冠變種病毒入侵日本　東奧籌委會批政府防疫：停辦也不奇怪

快訊／「1名發燒、2名無症狀」確診　倫敦班機127人採檢結果出爐！

英旅客採檢3人確診！境外移入變8人　分別從這些國家入境

咖哩「妹夫」1.7秒準絕殺　勇士終迎本季首勝

拚公投！反萊豬二階段連署　彰化藍營抨擊綠委：泯滅良知

哪個數字最清楚？南韓大熱「色盲圖卡測驗」，精準測出隱藏性格

宜蘭市中心浪漫燈海！超大耶誕老人拉麋鹿　童話風涼亭融化少女心

Flash Player大限將至　Adobe籲用戶快刪！

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

發燒搭救護車送醫！他到院才喊：曾跟隔離者接觸

女大生圖書館遭噴精　校方：只是惡作劇

男拿吸管搶劫　超商員：你確定嗎

騎士遭輾爆！家屬靠信用卡認屍

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

直銷大亨人間蒸發！嘴砲遭水電工虐殺　日曆留關鍵數字

台南廢棄家具工廠全面燃燒

台南無照少女雙載擦撞機車　情侶1死1重傷

台南機車騎士一路左切遭撞飛5米　送醫不治

即／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

即／高雄大港橋驚見「男浮屍」！民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

新竹男子邱聖哲闖入中橫後失蹤長達41天，就在眾人萬念俱灰之際今（16日）突傳出奇蹟，一名楊姓獵人昨夜上山打獵時，意外在一處涵洞中發現邱男身影，最終通報警方、成功找到邱男，目前邱送醫後生命跡象穩定，還在留院觀察。意外找到邱男的楊姓獵人事後將獲家屬致贈50萬元賞金，對於這大紅包楊男坦言感到意外，表示將會捐出部分做公益；但楊也表示，至今邱男家屬都未與他聯繫，令他感到有些心灰意冷。

弟失蹤41天獲「仇人」救出　姊三鞠躬感謝

弟失蹤41天獲「仇人」救出　姊三鞠躬感謝

再捲政壇醜聞的監察院

再捲政壇醜聞的監察院

新竹男闖管制站喊被歹徒追　失聯32天家屬告警

新竹男闖管制站喊被歹徒追　失聯32天家屬告警

掩埋場當自家開的　４貪官收黑錢放行濫倒廢棄物

掩埋場當自家開的　４貪官收黑錢放行濫倒廢棄物

關鍵字：

中正二分局包庇瀆職政風人員洩密

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

陳建州深夜連續道歉4次！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面