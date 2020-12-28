查北市中正二分局員警「疑似包庇毒販」　北市府政風人員洩密遭訴

▲在台北市政府擔任政風的吳姓男子傳LINE洩密給中正二分局許姓督察組長。（示意圖非本人／記者李佳蓉攝）

記者黃宥寧／台北報導

在台北市政府擔任政風的吳姓男子，於前年調查北市中正二分局員警疑似包庇毒販一案時，竟涉嫌違反偵查不公開原則，外洩偵查秘密給中正二分局督察組組長，後來該名遭懷疑員警經調查後證實清白，他認為自己名譽遭損並到NPA署長室臉書抱怨，將詳細被偵辦的經過寫下，導致吳男涉洩密給督察一事曝光，台北地檢署28日依洩密罪將吳男起訴。

據悉，新北地檢署檢察官偵辦一件毒品案，經監聽發現竟有毒販打電話給母親說「有叫弟弟調包他的尿液」。檢調懷疑中正二分局某派出所的承辦員警疑包庇毒販，並請台北市政府政風處調查，由吳姓男子承辦。

吳姓政風人員先到中正二分局找上許姓督察組組長，要求調閱監視器畫面及尿液監督紀錄。許姓組長詢問調閱原因，並希望知情後能向分局長報告。吳男將來龍去脈交代後，許組長便向分局長報告此事，並質問該名員警是否有調包一事。

2018年5月9日，督察室依照紀錄確認該名員警沒有調包，並還該員警清白。同年5月11日，該員警因遭質疑心生抱怨並投信到署長信箱，並上NPA署長室臉書爆料自己莫名其妙遭調查，導致他名譽受損。

據悉吳姓政風人員到案後完全否認犯行，並且辯稱「自己是在辦案」，更表示許姓組長後面怎麼做根本與他無關，認為許男才是洩密者。

檢方認為，吳男是受新北檢指揮偵辦案件「員警疑似包庇毒蟲案」，理應盡到偵查不公開的保密義務，保密義務本該就是到他為止，怎麼可以洩漏秘密，而且偵查秘密已遭外流也不算秘密了，所以許姓組長無刑責，28日將吳男依洩密罪起訴。

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