超詭異！高速公路中間蓋農場　近300年「完全沒鄰居」羊車僅隔12m

▲英國M62高速公路中間矗立著一間神秘農舍，成為當地知名地標。（圖／翻攝自Twitter）

記者張寧倢／編譯

一般而言，農場都是在開闊無際的大草原，但英國這座擁有283年歷史的斯托特霍爾農場（Stott Hall Farm）和農舍，卻坐落在往來利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）與里茲（Leeds）等大城市的兩條高速公路之間，農舍竟然只與公路相隔12公尺，羊隻和汽車同框的奇景，早已讓這裡成為知名地標。

據英國《每日星報》報導，往來利物浦、曼徹斯特與里茲等大城市的M62高速公路於1960年代後期開始建造，工程師們因為地基斷層而必須避開這棟建造於1737年的農舍。當時的地主懷德（Ken Wild）因拒絕出售父親於1934年購入的農場土地，於是在M62剛竣工之際，懷德夫婦就住在農舍裡。

▲農舍與M62的西行車道大約只隔了12公尺。（圖／翻攝自YouTube／ป้าแก้ว ยูเค）

斯托特霍爾農場海拔超過1000英呎（約305公尺），距離M62西行車道僅40英呎（約12.2公尺）。懷德夫婦曾受訪表示，沒有受到噪音干擾，家裡就像其他農舍一樣平靜舒適，但確實因為車輛駛過而有些灰塵，也曾經歷許多交通事故。例如，某次一輛將近10公尺長的卡車就衝出公路圍欄，翻覆在他們家院子，幸好未造成太大損失。

Slavenā 18. gs. Stott Hall Farm pie M62 starp Mančesteru un Līdsu, par kuru klīst leģenda, kā tās kādreizējais stūrgalvīgais īpašnieks nepiekrita pārdot savu zemi priekš ceļu būvetājiem. Un tādēļ viņa māju iesendvidžēja starp divām automaģistrālem. pic.twitter.com/od12fTlbBH — (@dixie_chick19) October 20, 2020

而懷德於2004年逝世後，新主人索普（Paul Thorp）從1992年便開始在農場工作，2009年買下這裡後將農舍整修得更為舒適，與妻子吉兒（Jill）和兒子威廉（John William）同住於此。吉兒表示，房子有3層玻璃隔音，住在這裡其實沒有什麼特別的，雖然交通擁擠但時常颳風，把污染都一併帶走了，「我不覺得這裡荒涼，反而很美。」

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