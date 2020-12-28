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超詭異！高速公路中間蓋農場　近300年「完全沒鄰居」羊車僅隔12m

▲▼英國M62高速公路中間矗立著一間神秘農舍。（圖／翻攝自YouTube／peterc46）

▲英國M62高速公路中間矗立著一間神秘農舍，成為當地知名地標。（圖／翻攝自Twitter）

記者張寧倢／編譯

一般而言，農場都是在開闊無際的大草原，但英國這座擁有283年歷史的斯托特霍爾農場（Stott Hall Farm）和農舍，卻坐落在往來利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）與里茲（Leeds）等大城市的兩條高速公路之間，農舍竟然只與公路相隔12公尺，羊隻和汽車同框的奇景，早已讓這裡成為知名地標。

據英國《每日星報》報導，往來利物浦、曼徹斯特與里茲等大城市的M62高速公路於1960年代後期開始建造，工程師們因為地基斷層而必須避開這棟建造於1737年的農舍。當時的地主懷德（Ken Wild）因拒絕出售父親於1934年購入的農場土地，於是在M62剛竣工之際，懷德夫婦就住在農舍裡。

▲▼英國M62高速公路中間矗立著一間神秘農舍。（圖／翻攝自YouTube／peterc46）

▲農舍與M62的西行車道大約只隔了12公尺。（圖／翻攝自YouTube／ป้าแก้ว ยูเค）

斯托特霍爾農場海拔超過1000英呎（約305公尺），距離M62西行車道僅40英呎（約12.2公尺）。懷德夫婦曾受訪表示，沒有受到噪音干擾，家裡就像其他農舍一樣平靜舒適，但確實因為車輛駛過而有些灰塵，也曾經歷許多交通事故。例如，某次一輛將近10公尺長的卡車就衝出公路圍欄，翻覆在他們家院子，幸好未造成太大損失。

而懷德於2004年逝世後，新主人索普（Paul Thorp）從1992年便開始在農場工作，2009年買下這裡後將農舍整修得更為舒適，與妻子吉兒（Jill）和兒子威廉（John William）同住於此。吉兒表示，房子有3層玻璃隔音，住在這裡其實沒有什麼特別的，雖然交通擁擠但時常颳風，把污染都一併帶走了，「我不覺得這裡荒涼，反而很美。」

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