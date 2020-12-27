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「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

記者黃心瑀／綜合報導

比利時一名「聖誕老人」不知自己染疫，在12月初時於一間養老院進行探望活動，沒想到這人就這樣成為了一名超級傳播者，讓該院的121名院友跟36名員工也中鏢，不幸的是，自從他造訪養老院過後，已經有18老人因病身亡。

綜合外媒報導，12月初位於莫爾（Mol）的一間養老院，在辦過一次探望活動之後，陸續傳出有老人病故的消息，平安夜跟聖誕節短短兩天的時間，就有5人死亡，當局這才驚覺事情似乎有所不對勁。

一追查才發現，當天參與探望活動的「聖誕老人」先前就曾感到不適，但卻不知自己已經染疫，在沒有遵守安全社交距離的情況下，跟養老院的院友一同合照，成為了一名超級傳播者，更因此造成121名院友和36名員工也中鏢。

報導中指出，該名「聖誕老人」跟扮演助手的人都是治療師，除了活動以外，其它時間也可以跟院友有所接觸。目前當局仍在確定感染來源，並且動員了3萬5千名醫生和醫護人員控制疫情擴展。

此外，超級傳播者「聖誕老人」在進行調查時表示，他到過養老院的公共區域參觀，但都有保持社交距離，也都有戴口罩；不過活動照片曝光後卻顯示，雖然「聖誕老人」都有戴口罩，但未與病人保持距離，甚至有些病人也都沒有戴口罩，就與其有接觸。

對此，比利時魯汶大學病毒學家馬克（Marc Van Ranst）表示，他懷疑「聖誕老人」是否有辦法造成這麼多人感染，因為即使是超級傳播者，不大可能在一次的接觸下感染如此多人，他認為「通風不良」才是主因。

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