高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

▲「2021跨百光年」系列活動24日啟航點燈，光影重重交織，絢爛奪目。

圖、文／高雄市政府提供

2021跨年首選，就在高雄愛河灣!港灣邊除了有精彩的燈光秀外，還有跨年倒數時刻壓軸達300秒的百年大港花火，三大舞台、八大場景，以跨百、跨海、跨界形式，整合陸、海、空方式演出，除此之外，滅火器樂團、阿爆、Tizzy Bac樂團、茄子蛋樂團等頂尖音樂人同場飆歌，21組卡司堅強卡司陣容，就在高雄2021跨百光年，一起唱爆亞灣。



▲跨百光年重頭戲之一「海上舞台」，首場由高雄市交響樂演出。



高雄市政府將高雄港灣打造為大型劇場舞台，結合城市歷史、光影展演、流行音樂、表演藝術等多元內涵的系列活動，市長陳其邁帶領市府團隊及製作團隊，在24日晚間啟航點燈，以化身為海上舞台的海事工作平台船「宏禹一號」長鳴笛為啟動信號，揭開11天的展演序幕，愛河灣沿岸空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史，以歷史為經、以光影為緯，重重交織，絢爛奪目，現場無人機更帶來精彩表演，令圍觀民眾驚呼連連。





▲市長陳其邁帶領市府團隊及製作團隊，在24日晚間啟航點燈，宣告跨百光年系列活動正式登場



愛河灣結合燈光、音樂，將市民活力與城市美麗展現國人眼前，即日起至1月3日每晚6點半至10點半，將每半小時展演一次，邀請大家相約愛河灣盡情享受高雄美麗。而將在跨年倒數時刻壓軸達300秒的百年大港花火，將於12月27日20時40分試打4發，歡迎市民朋友戴上口罩、搭上捷運或輕軌，相約一起來觀賞。今年花火除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置，花火的絢麗背後，更代表著高雄港的築港歷程，以及轉型後的美好前程，豐富精彩的節目內容，一波接一波，千萬不可錯過。



▲跨百光年三大舞台，時間攻略一次搞定，大港花火絕對不可錯過。



高市府並將於12月27日20時40分試打4發百年大港花火，歡迎市民朋友戴上口罩、搭上捷運或輕軌，搭配「2021跨百光年」共同觀賞，並呼籲喜好攝影的民眾及早卡位進行拍攝，留住高雄港灣邁向新一年的美好時刻。

高雄市政府呼籲，跨百光年活動期間，民眾可搭捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流或蓬萊舞台。



▲瘋跨百光年搭捷運輕軌最聰明。

★參加活動應全程戴口罩

★居家檢疫及自主健康管理的民眾禁止參加跨年活動

★晚會場區嚴格執行定點及不定點走動式稽查民眾「嚴禁脫口罩及於會場內飲食」，經勸導仍違規者，將帶離現場由衛生局依法開罰

★由民警政單位組成「快速反應隊」，當日抽查居家檢疫民眾是否違規外出

★活動結束後三週內，如有疑似症狀者，將以手機回溯追查

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