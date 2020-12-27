　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

▲▼高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣 。（圖／高雄市政府提供）

▲「2021跨百光年」系列活動24日啟航點燈，光影重重交織，絢爛奪目。

圖、文／高雄市政府提供

2021跨年首選，就在高雄愛河灣!港灣邊除了有精彩的燈光秀外，還有跨年倒數時刻壓軸達300秒的百年大港花火，三大舞台、八大場景，以跨百、跨海、跨界形式，整合陸、海、空方式演出，除此之外，滅火器樂團、阿爆、Tizzy Bac樂團、茄子蛋樂團等頂尖音樂人同場飆歌，21組卡司堅強卡司陣容，就在高雄2021跨百光年，一起唱爆亞灣。

▲▼高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣 。（圖／高雄市政府提供）
▲跨百光年重頭戲之一「海上舞台」，首場由高雄市交響樂演出。

高雄市政府將高雄港灣打造為大型劇場舞台，結合城市歷史、光影展演、流行音樂、表演藝術等多元內涵的系列活動，市長陳其邁帶領市府團隊及製作團隊，在24日晚間啟航點燈，以化身為海上舞台的海事工作平台船「宏禹一號」長鳴笛為啟動信號，揭開11天的展演序幕，愛河灣沿岸空中光束燈、雷射燈，接連亮起，輝映懸掛於海上舞台上空的巨大鏡球、大元國際大樓「百年視窗」呈現的高雄歷史，以歷史為經、以光影為緯，重重交織，絢爛奪目，現場無人機更帶來精彩表演，令圍觀民眾驚呼連連。

▲▼高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣 。（圖／高雄市政府提供）
▲市長陳其邁帶領市府團隊及製作團隊，在24日晚間啟航點燈，宣告跨百光年系列活動正式登場

愛河灣結合燈光、音樂，將市民活力與城市美麗展現國人眼前，即日起至1月3日每晚6點半至10點半，將每半小時展演一次，邀請大家相約愛河灣盡情享受高雄美麗。而將在跨年倒數時刻壓軸達300秒的百年大港花火，將於12月27日20時40分試打4發，歡迎市民朋友戴上口罩、搭上捷運或輕軌，相約一起來觀賞。今年花火除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置，花火的絢麗背後，更代表著高雄港的築港歷程，以及轉型後的美好前程，豐富精彩的節目內容，一波接一波，千萬不可錯過。

▲▼高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣 。（圖／高雄市政府提供）
▲跨百光年三大舞台，時間攻略一次搞定，大港花火絕對不可錯過。

高市府並將於12月27日20時40分試打4發百年大港花火，歡迎市民朋友戴上口罩、搭上捷運或輕軌，搭配「2021跨百光年」共同觀賞，並呼籲喜好攝影的民眾及早卡位進行拍攝，留住高雄港灣邁向新一年的美好時刻。
高雄市政府呼籲，跨百光年活動期間，民眾可搭捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後再步行5至10分鐘，即可抵達高流或蓬萊舞台。

▲▼高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣 。（圖／高雄市政府提供）
▲瘋跨百光年搭捷運輕軌最聰明。

★參加活動應全程戴口罩
★居家檢疫及自主健康管理的民眾禁止參加跨年活動
★晚會場區嚴格執行定點及不定點走動式稽查民眾「嚴禁脫口罩及於會場內飲食」，經勸導仍違規者，將帶離現場由衛生局依法開罰
★由民警政單位組成「快速反應隊」，當日抽查居家檢疫民眾是否違規外出
★活動結束後三週內，如有疑似症狀者，將以手機回溯追查
(高雄市政府新聞局廣告)

ET快訊
陳建州深夜連續道歉4次！ 認問題非常多：絕對會扛責任
LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最
英女大生擁「32HH巨乳」！露深溝求募款　前男友父驚曝1句話
春水堂驚見員工「把湯鍋變泡腳桶」照片曝光噁爆　業者回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

自己的石頭自己檢！　水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

釋放負能量電音嗨跨年！台東太麻里穿越銀河隧道迎曙光

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

花蓮婦石梯坪採海菜落海！釣客救上岸CPR　命危送醫搶救

桃園吉祥物ㄚ桃園哥歡慶5歲生日　鄭文燦贈生日禮

謝慧瑾榮獲桃園好人好事代表　「每月一愛」做公益為弱勢族群圓夢

「地表最強總監」魏淑蓮年終餐會暖圍爐　加碼送500件羽絨衣

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

自己的石頭自己檢！　水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

釋放負能量電音嗨跨年！台東太麻里穿越銀河隧道迎曙光

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

花蓮婦石梯坪採海菜落海！釣客救上岸CPR　命危送醫搶救

桃園吉祥物ㄚ桃園哥歡慶5歲生日　鄭文燦贈生日禮

謝慧瑾榮獲桃園好人好事代表　「每月一愛」做公益為弱勢族群圓夢

「地表最強總監」魏淑蓮年終餐會暖圍爐　加碼送500件羽絨衣

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

兄弟第4號洋投確定？外媒爆：與養樂多洋投接近簽約

螞蟻集團約談結束　陸央行：存在違規監管套利行為

阿翔錄影出包！踩掉胡瓜運動褲「內褲外露」羞爆：我還要不要活

周湯豪術後急工作「連操24小時」　驚爆「鼻血倒流＋眼充血」

申請租金補貼被漲租！老租客曝超實用「經驗寶典」對付房東鑽漏洞

快訊／說法沒套好？RAVI承認與太妍戀愛中...打臉SM娛樂

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

不花大錢也能很快樂　3個讓心情更愉悅的生活練習

中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片　還原驚心動魄91天

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

長榮大學再傳3可疑男搭訕！校安中心：小心

南紡購物中心A2館試營運首日

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡

屏東市萬年溪亂丟垃圾　縣環保局查到了

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

熱血帥警幫女高中生尋回手機

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

2021法鼓山限量春聯「平安自在」喜迎牛年

水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

內埔警分局交通組「扛霸子」呂明龍　調陞赤山所長

太麻里電音嗨跨年　穿越銀河隧道迎曙光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面