吃火腿腸出現「老鼠腿」！他索賠215萬　網質疑：太假了

▲男子吃火腿腸竟出現「完整老鼠腿」。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

實習記者高琳景／綜合報導

食安問題一直是民眾所重視的議題，然而中國大陸一名男子日前購買冷凍火腿腸，切開時卻發現裡面包覆著「完整老鼠腿」，嚇得立刻通報當地管理單位，同時求償人民幣30至50萬（約新台幣129萬至215萬）。

根據《新浪財經》報導，本月22日，陝西漢中一名王先生在當地商場購買一款35元（約新台幣150元）的冷凍火腿腸，不料在隔天晚上食用時，發現裡面竟包有一隻完整的老鼠腿，於是向當地的市場監管平台投訴。

對此，漢中市場監管所於25日前往商場調查，並在現場隨機抽取3種相似火腿腸，但切開後卻沒有發現任何異物，目前監管所已對該店進行現場抽樣送檢，而抽樣結果也會在檢測後公布。

對於王先生要求的30至50萬人民幣的賠償，將根據現場查核情況和檢測結果來研判。不少網友看到照片後紛紛留言表示，「無法想像的味道」、「以後再也不吃這東西了」、「半成品？」、「我要吐了，近期不想吃火腿腸了」。

但也有網友質疑，「這些不是都打碎混麵粉做出來的嗎，怎麼會有完整的老鼠腿？」、「正中間插一根老鼠腿，這麼巧」、「開口就要幾十萬，坐等反轉」、「有點假了」認為王先生是故意栽贓陷害。