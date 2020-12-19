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少了境外生學費損失3億！2020疫情擊台灣高教　學霸「海歸」台頂大

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▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／整理報導

2020年在疫情影響下，許多計劃停擺，就連各國留學生都因疫情卡關；學校除了實施停課也改為遠端教學。儘管目前有了解套做法，但疫情確實打了教育系統一拳。根據教育部統計，今年約有3000名境外生放棄來台就學，若以每人每年11萬元學費估算，恐損失約3億元學費收入。《ETtoday新聞雲》就帶讀者回顧疫情衝擊台灣教育的重大事件與關鍵決策。

疫情起點　陸生首當其衝禁止來台
回顧疫情時序，2019年底大陸武漢爆出新冠病毒，疫情快速傳播全球，距離相當近的台灣，今年1月21日出現首例確診案例，指揮中心因此將台灣防疫由三級提高到二級。由於疫情狀況一直無法改善，到了2月初，政府首次宣布學生延後開學、制定「防疫照顧假」，全國高中職以下延後開學2週，從原本的2月11日延後到2月25日。而大學端也延至3月2日左右陸續開學。另外，因政府宣布2月6日起禁止居住地在中國各省市的中國人入境，陸生連帶受到影響，僅能使用視訊、學分抵免方式彈性修業。

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政府宣布入境者須隔離14天
3月初全球疫情狀況持續嚴重，政府因此規定，「非本國籍人士一律限制入境；所有自國外返台入境者都須居家檢疫14天」。該規定生效後，許多境外生因此無法來台。


疫情之下的遠端教學
新冠肺炎這一場全球性的疫情，改變人們過往的生活型態，同時也創造出許多新的趨勢，包含與學生們相關的遠距教學。不少大學推出線上學習與虛擬桌面平台，保障無法到校學生的權益，達到「停課不停學、學習不中斷」目標。像是中央大學推線上學習系統，協助近百名的境外生線上學習；金門大學也推遠距教學，讓學生可以做到善的疫情防堵，也可以取得應得學分。

▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲根據教育部統計，今年約有3000名境外生放棄來台就學，若以每人每年11萬元學費估算，恐損失約3億元學費收入。（圖／記者崔至雲攝）

疫情負面衝擊高教
私校工會理事長尤榮輝日前分析，疫情爆發後，對台灣高教有負面影響，一方面陸港澳、南韓生來台路已困難重重；另一方面，日本疫情岌岌可危，東南亞學生也恐有疑慮，勢必衝擊高校招生，尤其私校影響更大。

再不開放　境外生將放棄來台
時間來到5月，想返台就學的境外生已按耐不住心中的期盼，不少境外生團體發表聲明指出，期待開放境外生返台復學，並呼籲台灣政府讓境外生6月抵台檢疫，讓他們可以順利畢業。但在疫情的紛擾下，一直到6月初依舊沒有開放境外生的消息，不少境外生無奈表示，「再不開放，恐怕要先放棄來台就學了。」

首批境外生開放來台　仍排除陸生
6月17日，教育部終於宣布優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹，以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。

但首批開放的境外生沒有大陸，許多陸生感到無比失望，境外生權益小組也替陸生發出聲明呼籲台灣政府，盡速開放陸生來台，甚至建議可按省份分批解禁。

各大學受影響出現隱憂　私校寒風苦撐
台大當時表示，台大境外生約1300名，希望政府能「一波波盡快開放」，教育部若太晚解禁，學生在開學前會來不及完成防疫要求；若拖到開學後才解禁，學校還得在課務之外撥人力協助學生入住防疫旅館等事務，對學校是負擔。

前實踐大學校長陳振貴也提到，疫情爆發後導致學生源減少，面臨「學雜費、住宿費收不到的加倍損失」，加速私校少子化困境；雖疫情導致一部分在港台生返台就學，但多數為國立大學受惠，私校仍在寒風苦撐中。

對於陸生不在開放之列，陳振貴表示，建議台灣在大陸各地的協會可提供資料供政府參考，北京等疫情高風險地區可以排在第四或第五波開放。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲疫情讓境外生無法返台就讀，重創台灣高教。（圖／ETtoday資料照）

境外生國別增至18國　獨缺陸生
7月初，教育部宣布可入境的境外生國別增為18國。除日前宣布的13國外，再納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家／地區，但陸生仍不在名單中。

7月底，教育部進一步宣布所有國家境外畢業生入境皆可返台，包含陸生在內。對於陸生們這是來台的重要一步，但對於想來台的新生們，何時可來台，還是未知數。

陸生政策　教育部髮夾彎
到了8月5日，教育部下午發出公告，宣布開放「所有境外生來台」，但卻在媒體受訪時，教育部次長劉孟奇突然被叫出會場，3分鐘後回來卻秒改口，表示不包括陸生。這樣的政策，讓不少陸生反彈「政策朝夕令改」，暫緩來台已近200天等到的卻是教育部髮夾彎。

時間到了8月中旬，政府開放境外生返台獨漏陸生，甚至有民調顯示，48%民眾認為是政治考量。一路到了8月24日，教育部終於宣布，開放陸籍學位生來台就學。境外生返台的風波也終於告一段落。

▲▼ 8境外生今抵台！桃機啟用報到櫃台　教育部：檢疫14天才能出關 。（圖／教育部提供）

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

教育部10月指出，各國境外生來台已有約1萬8千多人，但如果沒有疫情，境外生每年都會以5至6％增加，但今年不但沒有成長，還減少，今年新生預估僅有1.6萬人，因此109學年境外新生約估減少3千人，國內大學將因此短收3.3億元的學費。目前放棄來台就學的3千位境外生包括舊生2000人、新生1000人，這些少掉的學生，以來自印度、菲律賓及印尼為主。

學霸海歸避疫　返台讀頂大
疫情雖然讓不少境外生無法來台，但也讓許多台生選擇回台就讀，教育部日前推動幫助台生轉學返台的專案計畫，讓各校加開名額招募欲返台的境外台生。第一梯次的名額申請就錄取了1,282名學生，其中學士生有1,185名、碩士生有95名，博士生則有2名，招收比例近3成。像是台大在109學年度第一學期就錄取了77名境外學生，該批學生的原就讀學校不乏麻省理工學院、哥倫比亞大學、倫敦大學和波士頓大學等名校。

疫情影響全球教育局面，遠距教學似乎到2021年上半年仍是常態，有許多教材業者推出數位化教材、線上線下結合的學習方案，以及數位教材編撰，提供教師授課使用，台灣也有不少大專院校鼓勵師長使用遠距教學，若將來再次面對突如其來的局勢，期盼能夠透過類似科技來應變。

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