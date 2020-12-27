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中美各自建立供應鏈　朱雲鵬：台灣享遊走雙邊優勢地位

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲中美角力已是新常態。（圖／路透）

文／中評社

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬25日表示，「美國夢」在1975年後開始破碎，現在美國製造業工人的時薪，比起42年前的祖父還低。美國總統川普也因為「美國夢」的破滅才在2016年當選，支持者是在全球化競賽中的受害者，而準總統拜登2020年雖然勝選，卻是慘勝，不代表川普的權力基礎已經不在。

朱雲鵬說，在中美各自建立供應鏈的過程中，台灣享有遊走雙邊優勢地位，但美國將持續打「台灣牌」，兩岸對峙嚴重，無論中美對峙是緩和還是熱，台灣都在火網之中。

台灣競爭力論壇25日下午舉辦高峰會探討國際情勢，場次一主題為中美關係，由台灣競爭力論壇理事長紀俊臣主持，邀請“行政院長張善政、前國發會主委、政治大學經濟系教授林祖嘉與談；場次二為兩岸關係，由台灣競爭力論壇執行長謝明輝主持，邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、文化大學社會科學院長趙建民與談；場次三由台灣公共行政暨公共事務系所聯合會榮譽會長彭錦鵬主持，邀請台灣競爭力論壇創會理事長林建甫、東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬與談。

朱雲鵬25日在論壇上表示，1945年到1970年是「美國夢」的黃金時代，一個製造業工人可以買一個家、每3年到5年換一部車、每年可以國內旅遊、支付小孩的大學學費，但這個「美國夢」在1975年後開始破碎，接連遭遇石油危機、1982年經濟嚴重衰退，日本產品取代美國產品，鋼鐵地帶成為鐵鏽地帶、1990年早期雖有復甦，但失業率還是很高、2000年網路泡沫、2001年911事件、2008年發生金融海嘯及大衰退。

▲▼ 朱雲鵬出席南亞股東會 。（圖／記者張一中攝）

▲朱雲鵬。（圖／記者張一中攝）

朱雲鵬說，1978年美國製造業非主管員工時薪9.26美元，但2020年5月是9.14美元，這代表2020年的美國工人時薪還比1978年還要低，42年後的工人薪水比祖父還低。而川普因為「美國夢」的破滅，才在2016年當選總統，這次拜登雖勝了，卻是慘勝，美國有3／4的郡都是川普贏，但僅佔美國GDP的30%，這代表川普的支持者是在全球化競賽中的受害者。

朱雲鵬指出，川普因為處理新冠疫情上太過離譜，支持者才轉而投給拜登，但這不代表川普的權力基礎已經不在，這也是為什麼共和黨領袖至今還不敢反對川普。拜登未來面對的問題是必須應對崛起的中國大陸，改善勞動家庭的生活，並在國際上樹立基於尊重而不是恐懼的新形象。

朱雲鵬認為，至於中國大陸面對的問題，包括未來則必須有自己的供應鏈、由上而下的訊息流通、系統性搜集人民的聲音，這些是大陸未來非常大的挑戰。

朱雲鵬說，在中美各自建立供應鏈的過程中，對台灣是正面的，台灣享有遊走雙邊優勢地位，如中國大陸在疫情時刻創出口新高，台灣亦受惠。而未來影響台灣經濟前景的因素，是政治危、經濟安，美國將持續打「台灣牌」，在中美對峙中，台灣牌幾乎是必打的，兩岸對峙嚴重，而台海是變成火海還是軍事上叫一叫，這是中美強國的選擇，無論如何台灣都是在火網之中。

▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲中美貿易戰仍未結束。（圖／路透）

 
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