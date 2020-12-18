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職籃球星桃色SOP「奧運金牌」也曾中鏢！　盜錄片藏3年再外流

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記者黃翊婷／綜合報導

P.League+職籃將在本週六（19日）揭開元年開幕戰的序幕，沒想到卻突然爆出球員私人不雅影片外流事件，且受害球星至少有2人以上。台、英混血球星譚傑龍已在6日由律師陪同前往刑事局報案，據了解，整件事情發生在3年前，當時尚未成年的球星因為一時好奇，與網路正妹「網愛」，結果反遭側錄、恐嚇。

▲▼ 瓊斯盃，南韓，英屬哥倫比亞大學，譚傑龍 。（圖／記者洪偵源攝）

▲譚傑龍捲入桃色風暴，日前已經前往刑事局報案。（圖／ETtoday資料照，下同）

譚傑龍在友人和律師的陪同下前往刑事局報案，並將自己遭側錄的不雅影片提供給警方調查。知情人士透露，受害球星3年前透過手機通訊軟體和網路正妹聊天，對方頻頻獻殷勤，談話中也充滿性暗示，進而發展成「網愛」，當時部分球星在視訊裸聊時遭側錄裸體、裸露生殖器以及打手槍等畫面，直到近日才收到疑似詐騙集團的恐嚇簡訊或關鍵側錄影片，要求他們「妥善處理」。

由於受害球星在案發當下尚未成年，警方低調表示，全案將朝恐嚇取財罪、違反《兒少性剝削條例》的方向偵辦，目前已知至少有2名球星受害，不排除還有更多球星遭捲入，現階段已經成立專案小組擴大偵辦，詳細狀況則不方便多加說明。

▲夢想家開季記者會，張承中、陳建州、楊敬敏、張宗憲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲夢想家董事長張承中希望大家共同保護受害球員。

對此，P+聯盟16日曾發表聲明表示，希望大家珍惜台灣的運動環境，不要散布任何猥褻文字、影像等資訊，聯盟也會與受害球團、球員站在同一陣線，提供法律協助。夢想家球團董事長張承中也發表公開聲明強調，球員譚傑龍在3年前遭到數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，期望大家能共同保護被害者，不要讓有心人士的威脅得逞，「大家齊心一起好好保護籃球環境。」

不過，這場職籃桃色風暴傳開後，隨即有民眾聯想到，多年前「跆拳戰神」奧運跆拳金牌得主朱木炎也曾遭人側錄不雅影片。知情人士聲稱，兩起案件的情節雷同，警方其實已經鎖定相關犯案團夥，而歹徒也很機警，雖然向受害球星表明要「拿出誠意好好處理」，但未談及要花多少錢才能拿回影片。

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