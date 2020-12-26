　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲《民法》成年年齡下修，滿18歲高中生可自主結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲，下修為18歲，2023年1月1日起施行。對於民法下修成年之法定年齡，律師呂秋遠在臉書上發表看法認為，在等到2023年真正開始實施後，可能會對生活層面上帶來10點影響。

呂秋遠律師認為，在民國18年制訂民法以後，暌違91年，成年的年齡，終於從20歲降到18歲，為了減少衝擊，還特別要求在112年1月1日才正式實施。法律上的意義，就是18歲以後有完全的行為能力，落實到生活上，大概是這樣的：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.112年開始，孩子到了18歲，付學費、給零用錢、供吃住等等，就不再是義務。大一的時候，就可以請他搬出去，自己想辦法過活了。

2.刑法上，18歲就要負完全責任，但民法卻是20歲才有行為能力的矛盾狀況終於解決。以前如果19歲犯刑法，就是成年犯，但家長要負連帶賠償責任的這種荒謬情況，再也不會出現。

3.在112年以前離婚的爸媽，很抱歉，你們還是得養孩子到20歲，不要明天就不付扶養費了，不然會被強制執行。

4.112年以前，還是20歲成年，所以明天不要就把18歲的孩子趕出家門，不然社工很快就會找上門。

5.過2年以後，18歲就可以結婚了，但請不要大驚小怪。通常18歲就願意結婚，都要有莫名的勇氣，要敬佩自己的孩子，竟然這麼勇敢。到了30歲還是處男，據說就會變成魔法師哦！

6.公民權利，特別是投票，還是要20歲才行，因為這是憲法規定，沒有修憲，18歲還是只能有公民投票，不能對總統、立委、市長、議員投票。

7.男女平等，所以往後結婚與訂婚的合法年齡，不論男女都是18歲與17歲，不再有性別上的差異。

8.往後18歲就可以擔任寵物的飼主，不用再掛爸媽的名義了。

9.高中畢業以後，就得要想想自己的未來，不要老是想著爸媽有給錢照顧的義務，得到權利，也得要承擔責任，這是相對的。

10.修改以後，可能沒幾年可以用「爸媽」的姿態教育孩子了，所以好好與孩子相處儘早培養孩子的謀生能力，讓他可以擔起責任。別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝。

文末，呂秋遠也說道，「喔，不！有人到了30、40歲，即使結婚以後，還是覺得自己是爸媽的寶貝呢」，引發網友一陣認同。

►戴口罩也不怕不脫妝

ET快訊
指揮中心有共識！機組員居檢「7天+出關採檢」陰性才可外出
快訊／馬叔叔當爸了！一家三口全家福曝
急凍剩5度！最強寒流要來了　一張圖看氣溫變化
歐陽娜娜首回應退學之痛　認「我不行」棄當大提琴家
王彩樺17歲女兒美照曝光　激似偶像劇女神
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

回憶殺！陳時中視察檢疫所感觸深　不捨清潔阿姨被罵「別回家害人」

入冬最強寒流要來了！氣溫溜滑梯↘曲線圖曝　低溫1天暴跌12°C

獨／台人愛錢？車膜店辦捐舊衣拿現金　3天湧130人...結局神暖心

女友省過頭！衛生棉「一片用到底」噁炸　他秒提分：受夠乾臭痕跡

萊豬表決3綠委跑票　陳吉仲首發聲：他們了解配套措施就會支持

爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

器捐讓愛延續！警政署簡化筆錄流程　台大醫院舉辦感恩音樂會

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

回憶殺！陳時中視察檢疫所感觸深　不捨清潔阿姨被罵「別回家害人」

入冬最強寒流要來了！氣溫溜滑梯↘曲線圖曝　低溫1天暴跌12°C

獨／台人愛錢？車膜店辦捐舊衣拿現金　3天湧130人...結局神暖心

女友省過頭！衛生棉「一片用到底」噁炸　他秒提分：受夠乾臭痕跡

萊豬表決3綠委跑票　陳吉仲首發聲：他們了解配套措施就會支持

爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

器捐讓愛延續！警政署簡化筆錄流程　台大醫院舉辦感恩音樂會

4個月→4歲！阿公「一路拉拔」屁孩汪　成長史網笑瘋：始終如一

無菜單料理「4人吃7000」遭公審！主廚怒公開套餐內容：我們不適合

天冷乾癬大爆發　台人愛吃冬季三寶….皮膚科看診人數飆升

江國豪回彰化指導有感觸　「以前在水泥地練滑壘」

指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

千千挨酸「只知道吃」自卑曝不想叫大胃王！哽咽：半夜常驚醒

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

柯文哲6周年／社會住宅要蓋42處　每年維持1萬戶施工

爸寄大禮她感動到哭！　攤平「見這3字」眼淚秒乾：還要回家嗎？

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

台中柳川塞爆！他嗆「人口密集度高」被打臉

快訊／08：28高雄4.2地震　最大震度3級

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

屁孩喝過飲料放回去！家樂福怒了

快訊／再增3例境外移入！

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光

海軍棄單16桌：講好沒收8千訂金　活蝦老闆曝心聲

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

更多熱門

相關新聞

民法成年下修18歲　游錫堃：拉開憲改序幕

民法成年下修18歲　游錫堃：拉開憲改序幕

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲下修為18歲，2023年1月1日起施行，這是《民法》自1929年5月頒布後，歷經91年再次修正有關成年年齡之規定。對此，立法院長游錫堃表示，18歲公民權陸續三讀，為接下來的修憲工程拉開序幕。

《民法》成年年齡下修至18歲　2023年實施

《民法》成年年齡下修至18歲　2023年實施

無須憂慮「零確診數字」不再

無須憂慮「零確診數字」不再

雷皓明／父母能花小孩的三倍券嗎

雷皓明／父母能花小孩的三倍券嗎

別太常探病！親友罹癌「10件事一定要注意」他心疼：老天說收就收

別太常探病！親友罹癌「10件事一定要注意」他心疼：老天說收就收

關鍵字：

民法成年呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面