民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

▲《民法》成年年齡下修，滿18歲高中生可自主結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲，下修為18歲，2023年1月1日起施行。對於民法下修成年之法定年齡，律師呂秋遠在臉書上發表看法認為，在等到2023年真正開始實施後，可能會對生活層面上帶來10點影響。

呂秋遠律師認為，在民國18年制訂民法以後，暌違91年，成年的年齡，終於從20歲降到18歲，為了減少衝擊，還特別要求在112年1月1日才正式實施。法律上的意義，就是18歲以後有完全的行為能力，落實到生活上，大概是這樣的：

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1.112年開始，孩子到了18歲，付學費、給零用錢、供吃住等等，就不再是義務。大一的時候，就可以請他搬出去，自己想辦法過活了。

2.刑法上，18歲就要負完全責任，但民法卻是20歲才有行為能力的矛盾狀況終於解決。以前如果19歲犯刑法，就是成年犯，但家長要負連帶賠償責任的這種荒謬情況，再也不會出現。

3.在112年以前離婚的爸媽，很抱歉，你們還是得養孩子到20歲，不要明天就不付扶養費了，不然會被強制執行。

4.112年以前，還是20歲成年，所以明天不要就把18歲的孩子趕出家門，不然社工很快就會找上門。

5.過2年以後，18歲就可以結婚了，但請不要大驚小怪。通常18歲就願意結婚，都要有莫名的勇氣，要敬佩自己的孩子，竟然這麼勇敢。到了30歲還是處男，據說就會變成魔法師哦！

6.公民權利，特別是投票，還是要20歲才行，因為這是憲法規定，沒有修憲，18歲還是只能有公民投票，不能對總統、立委、市長、議員投票。

7.男女平等，所以往後結婚與訂婚的合法年齡，不論男女都是18歲與17歲，不再有性別上的差異。

8.往後18歲就可以擔任寵物的飼主，不用再掛爸媽的名義了。

9.高中畢業以後，就得要想想自己的未來，不要老是想著爸媽有給錢照顧的義務，得到權利，也得要承擔責任，這是相對的。

10.修改以後，可能沒幾年可以用「爸媽」的姿態教育孩子了，所以好好與孩子相處儘早培養孩子的謀生能力，讓他可以擔起責任。別讓他到了18歲，還是媽媽手心裡的寶貝。

文末，呂秋遠也說道，「喔，不！有人到了30、40歲，即使結婚以後，還是覺得自己是爸媽的寶貝呢」，引發網友一陣認同。

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