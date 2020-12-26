國高中延後上課過附議　教部：涉地方權責將研處

▲網友在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改成上午9時30分開始。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者陳至中台北26日電

網友在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改成上午9時30分開始，連署通過附議門檻。教育部今天說，由於涉及地方政府權責，將研處後於2個月內回應。

網友於今年12月12日提案將國高中上課時間改為早上9時30分到下午5時，於23日通過附議門檻。提案者認為現在台灣學生太早到校（多是7時30分），普遍睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的狀況，延後上學時間，能讓讀書效率加倍。

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上述提案在平台上獲得熱烈討論，目前「贊成論點」的人數多於「其他想法」，很多人上網分享自身睡不飽的經驗，認為長期下來嚴重影響身心健康，而且國高中不見得在家附近，還要計算通勤時間，有些人天沒亮就得起床，也有網友認為延後上學，可配合家長上班時間。

但也有很多網友表達不同意見，認為學生睡不飽主要是太晚睡，連大學都還有「早八（早上8時上課）」的課，國高中沒理由9時30分才上課。也有人擔心學生延後上課，通勤人潮會和上班族卡在一起，讓交通負荷更大。

對此，教育部今天以文字回應中央社記者指出，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點規定，提案通過附議門檻後，機關須於2個月內完成具體回應。教育部預計在110年2月23日前回應這項提案。

教育部表示，感謝提案人及所有關注該議題的民眾，因本案涉及地方政府權責，後續將進行連署提案的研處。