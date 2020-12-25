媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

▲勤洗手消毒，防止腸病毒找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

腸病毒傳染力極強，勤洗手、在家休養很重要！不過有女網友痛罵，近日有代工媽媽來拿貨，但明明是上課時間，孩子卻一起跟隨到工廠，原PO上前雞婆詢問「弟弟怎麼沒上課？」媽媽才告知，兒子染上腸病毒而請假，氣得原PO責罵，「你帶出門幹嘛？公司又密閉空間，真的很過分！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，昨（24）日一名從事家庭代工的媽媽來拿貨，這次身旁還多了一名孩子，原PO見狀好奇詢問，「弟弟怎麼沒上課？」結果答案讓人怒了，對話如下：

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媽媽：因為腸病毒



原PO：班上同學有腸病毒，所以放假喔



媽媽：不是，是我兒子腸病毒，前天就休息了

聞言，原PO表情一秒垮下來，而對方還解釋，「那天我來的時候，有看到妳兒子還有另一個弟弟在娃娃車上，所以我沒有讓我兒子靠近他們。」當場氣氛一片寂靜，現場其他同事也全傻眼。

原PO忍不住怒轟，「我操你的，你兒子有腸病毒，你帶出門幹嘛？公司又密閉空間，真的很過分！」更讓原PO無法理解的是，媽媽露出一副沒怎樣的表情，「這就好比，你明知道你有愛滋，還要去跟人搞，又好比你有新冠肺炎，不好好隔離，到處亂跑...」

▲網友呼籲家長將心比心！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，底下網友狂砲翻，「腸病毒真的很煩人，大人得到都快死掉，更何況小孩，這媽媽太誇張了」、「腸病毒大人也會被傳染耶」、「無腦的媽媽，我們家二孩都得腸病毒，通通關在家裡」、「無法接受，根本出來害人，沒有被傳染算好運，如果真的因為這樣被傳染了呢？還有人覺得沒差，說不定那位爸爸也有感染啊，腸病毒對大人來說可能只是輕微感冒，對寶寶可不一樣欸」、「沒知識的不要出來害人」。

本站報導《嚴重恐敗血症！女嬰嘴破、狂長疹...醫提醒「腸病毒5重症」前兆》，文中指出，感染腸病毒後約2至10天會開始出現症狀，常見的症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚紅疹、甚致腹瀉或嘔吐，嚴重時會引發心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症等，若出現重症前兆，像是嗜睡、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐等，必須馬上送醫。

大甲李綜合醫院小兒科醫師蔡裕銘指出，今年因為防疫措施嚴格，腸病毒僅零星案例，但近期民眾逐漸鬆懈，陸續有不少幼童罹患腸病毒，且發病後一周感染力最強，千萬要當心。