　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

乾洗手,消毒液。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲勤洗手消毒，防止腸病毒找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

腸病毒傳染力極強，勤洗手、在家休養很重要！不過有女網友痛罵，近日有代工媽媽來拿貨，但明明是上課時間，孩子卻一起跟隨到工廠，原PO上前雞婆詢問「弟弟怎麼沒上課？」媽媽才告知，兒子染上腸病毒而請假，氣得原PO責罵，「你帶出門幹嘛？公司又密閉空間，真的很過分！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，昨（24）日一名從事家庭代工的媽媽來拿貨，這次身旁還多了一名孩子，原PO見狀好奇詢問，「弟弟怎麼沒上課？」結果答案讓人怒了，對話如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽：因為腸病毒

原PO：班上同學有腸病毒，所以放假喔

媽媽：不是，是我兒子腸病毒，前天就休息了

聞言，原PO表情一秒垮下來，而對方還解釋，「那天我來的時候，有看到妳兒子還有另一個弟弟在娃娃車上，所以我沒有讓我兒子靠近他們。」當場氣氛一片寂靜，現場其他同事也全傻眼。

原PO忍不住怒轟，「我操你的，你兒子有腸病毒，你帶出門幹嘛？公司又密閉空間，真的很過分！」更讓原PO無法理解的是，媽媽露出一副沒怎樣的表情，「這就好比，你明知道你有愛滋，還要去跟人搞，又好比你有新冠肺炎，不好好隔離，到處亂跑...」

▲▼小孩得腸病毒家長帶著四處跑！旁人傻眼：就是有這種恐龍家長（圖／翻攝爆怨2公社）

▲網友呼籲家長將心比心！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友狂砲翻，「腸病毒真的很煩人，大人得到都快死掉，更何況小孩，這媽媽太誇張了」、「腸病毒大人也會被傳染耶」、「無腦的媽媽，我們家二孩都得腸病毒，通通關在家裡」、「無法接受，根本出來害人，沒有被傳染算好運，如果真的因為這樣被傳染了呢？還有人覺得沒差，說不定那位爸爸也有感染啊，腸病毒對大人來說可能只是輕微感冒，對寶寶可不一樣欸」、「沒知識的不要出來害人」。

本站報導《嚴重恐敗血症！女嬰嘴破、狂長疹...醫提醒「腸病毒5重症」前兆》，文中指出，感染腸病毒後約2至10天會開始出現症狀，常見的症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚紅疹、甚致腹瀉或嘔吐，嚴重時會引發心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症等，若出現重症前兆，像是嗜睡、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐等，必須馬上送醫。

大甲李綜合醫院小兒科醫師蔡裕銘指出，今年因為防疫措施嚴格，腸病毒僅零星案例，但近期民眾逐漸鬆懈，陸續有不少幼童罹患腸病毒，且發病後一周感染力最強，千萬要當心。

ET快訊
連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

比周董更狂！學妹聖誕送「粉紅勞斯萊斯」…23歲男大生成勝利組

陳江和為動手打人公開道歉　否認有掐脖子

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

先探／合勤控、智邦蠶食基建大餅

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

相關新聞

54歲壯爸曬「寵柴暖照」網全歪樓

54歲壯爸曬「寵柴暖照」網全歪樓

養寵物真的會讓人回春！台南飼主Jimmy家裡養了一隻柴犬「Miso」，他每天下班回到家，第一件事就是跑去摸狗，而毛孩總是會用最燦爛的笑容迎接他，讓他一整天的煩惱和疲憊瞬間消失，自從養狗之後，他甚至覺得自己變年輕了，沒想到當他將自己和愛犬的合照PO上網後，根本沒人要相信他現在已經54歲。

「腸病毒5重症」前兆！嚴重恐敗血症

「腸病毒5重症」前兆！嚴重恐敗血症

「雞蛋仔塞滿草莓」100元　媽掏袋子：多給幾顆

「雞蛋仔塞滿草莓」100元　媽掏袋子：多給幾顆

兒抽交換禮「家法7件組」狂抖　媽笑虧大籤王

兒抽交換禮「家法7件組」狂抖　媽笑虧大籤王

澳門禁止21天內出過國的台、港、陸居民入境

澳門禁止21天內出過國的台、港、陸居民入境

關鍵字：

腸病毒兒子請假隔離洗手

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面