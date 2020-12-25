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恐怖房東告白遭拒糾纏10年！女房客嚇到2度搬家　他竟持鐵鎚爆砸門

▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

▲房東糾纏內衣店老闆娘近10年，日前遭判刑2月。（圖／東森新聞，下同）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名張姓女子2011年間向莊姓房東承租店面開設內衣店，遭對方瘋狂示愛、告白，孰料，她拒絕後，莊男竟展開近10年的跟蹤、埋伏，而她2度搬家之下，莊男竟一路追到新店面，還持鐵鎚砸門。張女不堪其擾，經長期蒐證後提告，日前新北地院依毀損罪，判莊男2月刑期，可上訴。

回顧事發經過，張女2011年向莊男承租新莊一處店面，經營內衣店生意，孰料，莊男竟愛上她，還告白示愛，而她拒絕後，莊男遂開始頻頻跟蹤、埋伏，或到店面附近遊蕩，不斷以言語騷擾，讓她不堪其擾，5年內二度搬家。然而，今年8月間，莊男再次打聽到張女的下落後，不但跑到對方新店面理論，雙方爆發衝突後，他還持鐵槌砸破玻璃門，而張女嚇傻報警，隨後便拿出多年蒐集的證據、監視器畫面提告。

檢方介入偵辦後，11月17日依恐嚇、毀損等罪嫌起訴莊男，當時莊男辯稱，對於張女控訴印象模糊，不知道這樣做有人會怕，而其妻子也出面求情稱「他精神狀況不穩定」。

對此，新北地院審理時，莊男坦承犯行，並表示願賠償10萬元，惟雙方因金額落差過大，未達成共識，而莊男也同意自願入院治療，法官審酌上述狀況後，將莊男判刑2月，全案仍可上訴。

▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

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