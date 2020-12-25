474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

記者唐詠絮／彰化報導

史上最俗的保時捷！法務部行政執行署彰化分署，今(25)日舉辦耶誕義賣法拍，2輛新車市價高達474萬元的保時捷休旅車(第一代Cayenne S)1元起標，雖然這2輛已經超過10年，但二手行情價還有50萬元以上，仍吸引不少民眾到場，最後都被同一個經營汽車零件的林姓男子各以2萬元得標買走，淪為「殺肉場」零件車。

▲彰化分署法拍一代凱燕。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化分署耶誕義賣法拍吸引許多民眾到場。（圖／記者唐詠絮攝）

今天法拍共有7輛汽車及1輛堆高機，其中3輛車及堆高機是受彰化地方檢察署囑託拍賣的沒收物。這7輛中有2輛是黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S），其他有賓士、2019年的豐田、福特與三菱汽車等，現場義賣則由85度C埔心分店業者提供200份麵包和咖啡(每份50元)、喜樂保育院100包水餃(每包100元)，義賣所得全數捐給彰化縣私立基督教喜樂保育院。





▲彰化分署義賣攤位前擠滿不少民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

法拍的黑色保時捷休旅車，其中一輛是2006年份的車，李姓女車主欠稅80萬9,205元，車牌已在2007年3月間被註銷，仍掛其他車牌上路，法務部行政執行署彰化分署將車主住址輸入google map，搜尋到車蹤後查扣，雖然車子性能保養的相當好，但因為高額欠稅，乏人問津；另一輛則是來自南投某1間美食店家欠稅5萬元，車子已經故障無法發動，也沒有人願意跟著喊價，最後都由林男得標。

▲彰化分署法拍一代凱燕。（圖／記者唐詠絮攝）

這２輛保時捷休旅車，以低價４萬得標，但１輛要繳高額稅金，１輛已經故障恐怕得噴掉一筆為數不小的維修費，一夕間慘淪為零件車，令在場民眾出乎意料之外。

此外今天的法拍會場，行政分署特別商請武界林姓茶農親至現場提供高山茶共500斤進行義賣，並同時提供泡好的高山茶給到現場投標的民眾飲用，這次林姓茶農所賣的茶葉分3種價格，分別是（每斤）1000元、1200元及1400元，受到民眾好評。林姓茶農也說，日前遭一頁式詐騙網頁擅自冒用相關影音檔及畫面檔吸引民眾下單付款，此風不可長，提醒民眾切勿受騙上當。

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