北市公車撞飛員警！女駕駛辯：沒闖紅燈　監視器畫面打臉

記者邱中岳／台北報導

北市23日下午1時許發生公車撞上警用機車的案件，警消獲報到場，發現警用機車卡在公車下方，公車前擋玻璃碎成蜘蛛網狀，騎車的警員癱坐在地上、頭部有血，緊急包紮後送醫治療。

警方調查，24歲的洪姓警員，23日下午1時許騎警用機車行經南海路、汀州路口時，與68歲的陳姓女公車駕駛發生擦撞，警用機車當場卡在公車下方。



▲公車女駕駛否認闖紅燈，但監視器畫面拍下事故過程打臉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲監視器拍下公車撞警用機車，警員遭撞彈飛，但當時行人穿越號誌（紅圈）仍禁止通行。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時警員整個頭部撞上公車前擋風玻璃，造成玻璃裂成蜘蛛網狀，洪姓警員整個人彈飛滑行數公尺遠，警消獲報後到場，緊急對洪員包紮傷口，送往醫院救治。

監視器畫面也拍下，當時公車沿著汀州路方向行駛，燈號仍是紅燈，但陳姓女公車駕駛竟直接闖過去，與沿南海路行駛的洪姓警員發生擦撞。

陳姓女駕駛否認闖紅燈，但監視器畫面錄下整個行駛過程，初步懷疑女駕駛在未變燈時就強行通過，且一旁車子都依號誌燈在路口停等，警方將進一步釐清整起車禍經過。

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