「車流多，孩子顧好」！大樓好心提醒卻惹怒家長：小孩懂事嗎

▲地下室車多勿讓孩子亂跑，社區好心貼公告卻惹怒家長：「小孩子懂事嗎。」（示意圖／ETtoday新聞雲）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團表示，她家的社區大樓日前貼出公告，希望家長在地下室停車場區，可以看緊孩子、避免孩子亂跑，因為「車流很多，相當危險」，結果公告卻被某家長反嗆，甚至寫下「小孩懂事嗎」等5個大字，貼文分享後立刻引發網友熱議。

社區公告顯示，地下室車輛來往頻繁，請務必看緊小孩，避免孩子亂跑，若不小心被車撞到，後果恐不堪設想。不料公告疑似惹怒了一名住戶，對方直接在公告寫字回嗆「應該請有開車的住戶，進入地下室開慢一點，注意小朋友才對」、「小孩懂事嗎，小孩會開車嗎，本末倒置、自作聰明」，甚至畫了很多大叉叉。

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▲住戶反擊公告文讓網友看傻「自己的小孩自己管，很難嗎。」（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看了家長的回擊文章後，認為該家中說的非常棒，因此決定拍照上傳「爆廢公社」分享，並寫下「我覺得這一位媽媽超霸氣的，我如果開車出門，回到家，都會開的很慢啊，更何況是在社區的地下室」、「大家認為呢」，不料貼文遭到網友一致撻伐。

有網友說，「自己的小孩自己管，很難嗎，把智障當霸氣，你自己就是那位家長吧」、「所以地下室車子要開慢，小孩就可以暴衝」、「地下室多轉角、死角多，大家平常都開很慢了，孩子那麼小很難及時看見，當然要自己看好小孩」、「為什麼小孩會在地下室車道奔跑，是放養嗎，還是您的孩子是保育類的。」

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