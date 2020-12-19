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花錢租的車位遭佔！他暴走跳上引擎蓋「碰碰碰」　結局悲劇了

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▲▼踩扁你的車！租車位被占 竟躍上引擎蓋猛跳洩憤。（圖／東森新聞）

▲租車位被佔用，暴走男引擎蓋上「碰碰碰」，結局悲劇了。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市汐止區某停車場平常租給附近居民停車使用，不料日前有外地來的人佔用了住戶的停車格，導致住戶深夜回家沒有位置停，氣得跳上轎車的引擎蓋瘋狂踩踏，旁邊妻子也忍不住伸腳踹了2下，隔天車主開車時才發現，引擎蓋凹了一個洞，馬上報警處理。

事件發生在新北汐止區某廟前的私人停車場，住戶深夜開車進入停車場，發現自己租的位置被別人停走了，加上對方又沒有留電話等聯繫方式，導致他與妻子只能在現場苦苦等待，不料這一等就是2個多小時，卡在家門口卻遲遲無法回家，讓夫妻倆情緒大爆發。

▲▼踩扁你的車！租車位被占 竟躍上引擎蓋猛跳洩憤。（圖／東森新聞）

▲轎車的引擎蓋被住戶踩凹了一大塊。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，男子小助跑跳上停在停車格內的轎車引擎蓋，接著用腳全力往下又踩又跳洩憤，旁邊妻子也忍不住踢了車頭幾次，後來2人宣洩完畢準備離開，又想起不久前才在對方擋風玻璃貼的移車紙條，趕緊上前拿下避免對方找上門，殊不知整個過程已經被監視器全都拍下。

轎車車主隔天準備開車時，看見引擎蓋凹了一個大洞，氣得馬上打電話報警，警方調閱監視畫面，找到夫婦2人到案說明。夫妻2人到案後非常後悔，指稱當天心情不佳才會一時失控，不過轎車車主堅持提告毀損罪，2人情緒失控從有理變無理，得不償失。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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