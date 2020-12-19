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獨／苗栗最美溫泉會館...遭神鬼女出納吞上億　瞞天過海絕招曝！

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▲▼泰安觀止前出納主管侵吞公司營業收入，7年A了上億元。（圖／翻攝官網）

▲泰安觀止前出納主管竟侵吞公司營收，7年達上億元。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

曾被形容為全台七家最美溫泉的泰安觀止溫泉會館，前出納主管張盈淇，因為自己投資期貨嚴重虧損，竟隻手遮天7年侵吞公司營業收入高達1億多元，還偽造銀行交易對帳資料、金融機構往來詢函證等的存款餘額，最後才向董事長供出實情。台中高分院審理後維持一審見解，認定張女觸犯業務侵占等罪，共140罪分論併罰，應執行8年徒刑，部分可易科罰金。

判決書指出，女子張盈淇擔任苗栗縣泰安觀止溫泉公司的出納主管，負責製作日報表及財物出納等業務，竟因為自己投資期貨慘賠，將歪腦筋動到公司公款上。她利用公司大櫃檯及各餐廳，每天都有大筆現金收入，櫃檯人員盤點完現金後，就會交由她製作日報表再去銀行存款。

張女從2010年開始，侵占公司本應存入銀行的營業收入，直到2017年共侵占高達1億650萬餘元。她為了掩飾款項短少，從公司合作的銀行網站下載帳戶交易明細對帳資料，再更改變造收入及可用餘額欄位的數字、網路轉帳備註紀錄，與虛列或刪除轉帳、現金存入紀錄方式。接著再列印出來，每月將變造對帳單交給公司委任的記帳士事務所記入帳冊。

她還偽刻銀行橢圓戳章及銀行人員多人印章，將公司合作的會計師事務所交付的前一年度空白金融機構往來詢函證，蓋上公司大小章及偽刻印章，偽填公司銀行存款餘額，或塗改銀行提供的金融機構往來詢證函上的存款餘額後，再郵寄或親自交給會計事務所人員，記入帳冊、供作簽證之用。

張女直到2017年7月，自知虧損過大已無從掩蓋，才主動向公司董事長江德利坦承，公司調閱電腦原始檔案及向合作金庫銀行台中分行、苗栗分行調閱相關交易明細資料，而查悉上情。東窗事發後，張女才前後補回7950萬餘元，還有2699萬餘元未清償。

張女審理中坦認犯行，台中地院認定她觸犯業務侵占、行使偽造私文書、變造私文書等罪，經計算共犯下60次業務侵占、74次行使變造私文書及6次行使偽造私文書，犯行犯意各別、犯罪時間明顯可分，應分論併罰，而論140罪。審酌張女是跟董事長江德利承認，非向檢警自首，不符合減刑，最後判處不得易科部分應執行6年，得易科部分判處2年，2699萬餘元犯罪所得宣告沒收。

張女與檢察官均不服上訴，台中高分院審理後認為原審判決妥適，駁回上訴。全案仍可上訴。

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