雲林男殺母燒成白骨！乩童喊「神明降駕處罰」虐死他…親姊冷眼旁觀

▲▼警調查雲林白骨案，意外發現連環殺人案外案。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者戴若涵／台南報導

雲林縣深坑橋南側堤防下方2019年6月底有民眾發現一具白骨，警方調查後發現，該名死者是被通報為失蹤人口的60歲張姓婦人，一個月後張女的23歲郭姓兒子死亡，檢警認為案情不單純，進一步追查後發現殺人棄屍案外案。法官審理後，依傷害致死、遺棄屍體等罪將涉案人等判刑，日前二審判決出爐！

判決指出，陳男在雲林縣褒忠鄉的租屋處設置神壇，自稱有乩身體質，供他人問事，同時與張姓女友住在一起，同住者還有胞弟及其許姓女友。2019年間他收留了郭姓女子、郭女3名子女、郭女母親及郭女弟弟，進而與郭女交往，郭家人對陳男都十分順從。

但陳男因生活習慣的差異，多郭家人多有不滿，還利用他們迷信鬼神之說這點，常常假借起乩名義對郭男實施「處罰」，其中一次更將人打到住院。2019年6月18日郭男因細故將母親活活打死，在陳男兄弟倆的協助下，將人載往虎尾鎮深坑橋南側堤防下方焚屍，要掩蓋犯行，郭女更前往警局報案，假稱母親失蹤。

此事過後，陳男兄弟對郭男的嫌惡感愈來愈重，不斷對郭男灌輸神鬼報應之說，假借處罰的名義，多次用棍棒或徒手毆打郭男。2019年6月19日，陳男以郭母之死的名義，稱神明降駕處罰，逼郭男自己掌嘴，又用徒手或棍棒反覆毆打郭男，害得郭男身體、精神狀態都發生變化。

2019年7月28日郭男因為健康狀況不佳，在房間內大小便，陳男返家得知後，再度對郭男施以「懲罰」。郭男承受不了連日來的凌虐，最後癱軟倒地不起。郭男全身多處挫傷、瘀傷，肺挫傷、肝臟、腎臟衰竭、心臟衰竭、貧血，經緊急送醫搶救仍不幸身亡。法醫解剖後判定，郭男死因為全身嚴重鈍挫傷、橫紋肌溶解症、代謝性休克，「很多傷切開來已經壞死，肝臟破裂」是反覆毆打所致。檢警循線偵破這起案外案。

雲林地方法院依遺棄直系血親尊親屬致死罪，判郭女有期徒刑7年4月，又犯偽證罪，處有期徒刑4月。另外，陳姓兄弟則被依照共同犯遺棄屍體、傷害致死等罪，判應執行有期徒刑8年6月；陳男不服判決結果決定上訴，台南高分院將訴訟駁回，全案仍可上訴。

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