　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林男殺母燒成白骨！乩童喊「神明降駕處罰」虐死他…親姊冷眼旁觀

▲民眾於深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼警調查雲林白骨案，意外發現連環殺人案外案。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者戴若涵／台南報導

雲林縣深坑橋南側堤防下方2019年6月底有民眾發現一具白骨，警方調查後發現，該名死者是被通報為失蹤人口的60歲張姓婦人，一個月後張女的23歲郭姓兒子死亡，檢警認為案情不單純，進一步追查後發現殺人棄屍案外案。法官審理後，依傷害致死、遺棄屍體等罪將涉案人等判刑，日前二審判決出爐！

判決指出，陳男在雲林縣褒忠鄉的租屋處設置神壇，自稱有乩身體質，供他人問事，同時與張姓女友住在一起，同住者還有胞弟及其許姓女友。2019年間他收留了郭姓女子、郭女3名子女、郭女母親及郭女弟弟，進而與郭女交往，郭家人對陳男都十分順從。

但陳男因生活習慣的差異，多郭家人多有不滿，還利用他們迷信鬼神之說這點，常常假借起乩名義對郭男實施「處罰」，其中一次更將人打到住院。2019年6月18日郭男因細故將母親活活打死，在陳男兄弟倆的協助下，將人載往虎尾鎮深坑橋南側堤防下方焚屍，要掩蓋犯行，郭女更前往警局報案，假稱母親失蹤。

此事過後，陳男兄弟對郭男的嫌惡感愈來愈重，不斷對郭男灌輸神鬼報應之說，假借處罰的名義，多次用棍棒或徒手毆打郭男。2019年6月19日，陳男以郭母之死的名義，稱神明降駕處罰，逼郭男自己掌嘴，又用徒手或棍棒反覆毆打郭男，害得郭男身體、精神狀態都發生變化。

▲民眾於深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2019年7月28日郭男因為健康狀況不佳，在房間內大小便，陳男返家得知後，再度對郭男施以「懲罰」。郭男承受不了連日來的凌虐，最後癱軟倒地不起。郭男全身多處挫傷、瘀傷，肺挫傷、肝臟、腎臟衰竭、心臟衰竭、貧血，經緊急送醫搶救仍不幸身亡。法醫解剖後判定，郭男死因為全身嚴重鈍挫傷、橫紋肌溶解症、代謝性休克，「很多傷切開來已經壞死，肝臟破裂」是反覆毆打所致。檢警循線偵破這起案外案。

雲林地方法院依遺棄直系血親尊親屬致死罪，判郭女有期徒刑7年4月，又犯偽證罪，處有期徒刑4月。另外，陳姓兄弟則被依照共同犯遺棄屍體、傷害致死等罪，判應執行有期徒刑8年6月；陳男不服判決結果決定上訴，台南高分院將訴訟駁回，全案仍可上訴。

【更多新聞】

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！妻接通知心碎

鴨肉店同事喊「妳乖」裝醉硬來…她不敢回家見女友！5天後崩潰輕生

台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈

ET快訊
放閃李佳穎…KID一開始標錯人　「無辜女星」剛上《玩很大》
BMW臨停家門「車震40分鐘」　屋主怒曝畫面：還把子孫留現場
快訊／高雄男「陳屍公墓」　家人昨才報失蹤
快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談
寶和會買兇價碼曝光　館長「25萬」最低
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林男殺母燒成白骨！乩童喊「神明降駕處罰」虐死他…親姊冷眼旁觀

快訊／昨家人才報失蹤…高雄男「陳屍白砂崙公墓」！警調查中

快訊／高雄休旅車「撞進高鐵彩虹市集」！1童受傷送醫

黃琪涉詐1.26億遭押…嘆替男友媽做牛做馬反挨告　黃母救子求交保

快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談

台中2警追通緝犯　休假正妹警聽到關鍵字...光腳擒抱完美支援！

桃園當街擄人案疑債務糾紛　開車的兩度到案辯：我不是白牌司機

台中七期豪宅水溝驚見男屍！高大成曝「可能死因」：他殺機率低

獨／遭騙53萬！菲洋Jacky現身曝詐欺犯手法：他裝闊送假貨

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

雲林男殺母燒成白骨！乩童喊「神明降駕處罰」虐死他…親姊冷眼旁觀

快訊／昨家人才報失蹤…高雄男「陳屍白砂崙公墓」！警調查中

快訊／高雄休旅車「撞進高鐵彩虹市集」！1童受傷送醫

黃琪涉詐1.26億遭押…嘆替男友媽做牛做馬反挨告　黃母救子求交保

快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談

台中2警追通緝犯　休假正妹警聽到關鍵字...光腳擒抱完美支援！

桃園當街擄人案疑債務糾紛　開車的兩度到案辯：我不是白牌司機

台中七期豪宅水溝驚見男屍！高大成曝「可能死因」：他殺機率低

獨／遭騙53萬！菲洋Jacky現身曝詐欺犯手法：他裝闊送假貨

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂

2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看

徐巧芯嗆蘇貞昌「騙神仔AKA行政院長」：已證我所言屬實還補刀！

培育原住民棒球選手　體育署輔導就業

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

LV保溫瓶、水晶雪球你看過嗎！盤點超狂小物　還有毛毛眼罩萌到爆

放閃李佳穎…KID一開始標錯人！　「無辜女星」才剛上《玩很大》

散戶熱錢湧入股市　11月證券劃撥帳戶餘額創新高！

住8樓「24小時被監視」！單身女崩潰抱怨…網一面倒罵翻

蘋果官網訂價鬧烏龍！部分配件「打1折」 中國網友急下單

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

快訊／台南安平「1人突然自焚」

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

即／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！

即／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

即／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

更多熱門

相關新聞

張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

雲林縣政府推動多元教育、觀光旅遊及均衡城鄉發展的政策方向，雲林縣長張麗善就職2週年活動24日登場，別開生面結合雲林國際風箏衝浪學校揭牌活動，在四湖三條崙海水浴場濱海大樓辦理，由張麗善親自體驗風箏衝浪運動，代言風箏衝浪運動的新鮮刺激與趣味。

雲林林內點亮羅漢松　歡慶聖誕賞雙松光廊

雲林林內點亮羅漢松　歡慶聖誕賞雙松光廊

風箏衝浪學校揭牌　張麗善下海操作秒吃水

風箏衝浪學校揭牌　張麗善下海操作秒吃水

誤認小王開槍　險殺死無關路人

誤認小王開槍　險殺死無關路人

《炮仔聲》女星雲林拍戲掉皮夾...阿北竟等她走再撿

《炮仔聲》女星雲林拍戲掉皮夾...阿北竟等她走再撿

關鍵字：

雲林殺人白骨神明降駕

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面