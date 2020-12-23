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美籍台女詭失蹤！夫沒報案　警：車進太魯閣前「最後訊號」已消失

刑事局會同花蓮警方，針對太魯閣到松雪樓這段路程，找搜救人員垂吊下百公尺懸崖進行搜索，花了兩天還是沒找到古女。（圖／讀者提供）

▲刑事局會同花蓮警方，針對太魯閣到松雪樓這段路程，找搜救人員垂吊下百公尺懸崖進行搜索，花了兩天還是沒找到古女。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

長期定居在舊金山的台裔美籍女古雅芳（古女、Alice，38歲）去年未告知家人，和丈夫H男（61歲）從美國來台後失蹤，家人非常著急，在台灣、美國兩地分別報警協尋。刑事局國際刑警科清查古女和H男抵台後的行程軌跡，另一方面發現古女最後的手機訊號是到達太魯閣前，研判太魯閣到松雪樓是失蹤關鍵點，於是找來專業搜救人員垂吊下懸崖進行搜索2天，但令人遺憾的還是沒找到古女蹤跡。

警方查出，古女及H男去年11月24日在機場出關後，搭乘高鐵南下新竹，接著到台南，26日又搭高鐵到高雄，在左營站租車後，開始2人的南台灣自駕行，27日直奔墾丁。

接著，28日抵達花蓮入住麗翔酒店，休息1晚後，29日找了1位「導遊」陪同，在中午前往太魯閣，沿著台8線一路上到松雪樓再折返下山，這趟行程總共花了6個小時。

當結束太魯閣行後，古女一行3人下山後回到花蓮火車站，正準備搭車離開時，離奇的事發生了，H男竟留下古女1人，自己獨自開車返回花蓮住宿飯店，翌日又至台東停留1晚，直到12月1號在左營還車，接著高鐵至桃園機場，1個人搭機返美。

台女詭異失蹤3／救難員垂降百公尺懸崖搜谷2天　警：訊號進太魯閣前已消失

▲警方發現，古女手機訊號最後斷在進入太魯閣前，研判是在太魯閣到松雪樓往返路程上失蹤，但太魯閣地形險峻，恐怕凶多吉少。（圖／報系資料照）

警方清查古女的手機通聯紀錄和發話地點後，發現她自11月29日後，就沒再使用手機，手機的最後訊號是當天進入太魯閣之前，「我們研判，她在6小時的太魯閣之行，不知發生何事而失蹤。」承辦警員透露。

警方表示，從太魯閣往上一路到松雪樓，一側是峭壁，一側是百公尺深的懸崖，10幾公里路程都是崎嶇山路；警方曾經鎖定數個可能的「案發地點」，請來多名專業搜救人員，垂降山谷進行搜索，但花了2天時間還是毫無所獲。

刑事局國際刑警科呼籲，古女失蹤案還需要更多目擊證人提供線索，有任何消息請與警方聯繫。

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