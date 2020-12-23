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「國產新冠疫苗落後是國安問題」　李秉穎：7成施打才能避免爆發

▲▼ 台灣疫苗推動協會公布的2020年十大疫苗新聞,李秉穎 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣疫苗推動協會今（23日）公布2020年「十大疫苗新聞」，新冠病毒疫苗包辦冠亞軍，榜上更有7則與新冠疫苗有關，顯示各界相當關疫苗發展。專家表示，目前國人僅2／3有意願施打新冠病毒疫苗，且國產疫苗研發進度嚴重落後，將形成國安問題。

台灣疫苗推動協會公布的2020年十大疫苗新聞中，前5名分別是，各國爭相研發新冠病毒疫苗、台灣新冠疫苗研發進度嚴重落後國外、輝瑞／BNT與莫德納疫苗防護力逾9成、台灣國產新冠疫苗進行人體試驗及台灣流感疫苗不良反應通報創4年新高。

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▲▼ 台灣疫苗推動協會公布的2020年十大疫苗新聞,李秉穎 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣疫苗推動協會公布2020年十大疫苗新聞。（圖／記者崔至雲攝）

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，一般認為歐美國家比較有能力控制疫情，但在面對這次的疫情，歐美國家狀況讓大家跌破眼鏡。並且過去藥廠開發疫苗要花10年時間，但新冠病毒疫苗僅花半年，也是疫苗史上最快紀錄。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，疫苗的研發，才是防止疫情的最重要關鍵，且一個國家要約有6、7成國民施打疫苗，才能真正避免疫情再度爆發。

▲▼ 台灣疫苗推動協會公布的2020年十大疫苗新聞,李秉穎 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣疫苗推動協會公布2020年十大疫苗新聞。（圖／記者崔至雲攝）

李秉穎說，疾管署之前做過調查，有意願打新冠病毒疫苗的民眾僅66.6％，而且許多民眾會擔心不良反應，若實際施打率不及3成，台灣將無法擺脫疫情威脅。

台灣疫苗推動協會秘書呂俊毅說，打流感疫苗無法防治新冠肺炎，但卻可以避免兩者混淆，否則發燒、咳嗽都被當成新冠肺炎疑似案例處理，不僅當事人很困擾，也會增加醫療負擔。因此，他建議國人還是應該施打流感疫苗。
 

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