紐機師居檢3天出關引爆本土病例　專家揭機組員縮短檢疫決策過程

▲機組人員由於工作型態設定不同居家檢疫規範，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國籍航空機組員考量營運、工作型態，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，然而染疫紐西蘭籍機師（案765）檢疫3天出關，還造成廣達集團女員工（案771）染疫，中斷國內253天零本土病例紀錄，讓外界出現檢討聲浪。參與專家會議的知情人士還原當時訂定規範情況，指揮中心最初原建議把居檢時間縮短為7至10天，但仍有執勤銜接困難，評估相關風險最終才縮短為檢疫3至5天。

該案爭議在於，紐西蘭籍機師（案765）先因為沒有機上執勤未配戴口罩，讓兩名機師同事染疫成航空器感染群聚事件，返台結束3天居家檢疫，又與廣達集團女員工（案771）密切接觸，還出入公共場所引發恐慌，但這些他在疫調時並未詳實告知，是透過警政單位調查才發現整起案件。

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民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，機組員返台後依疾管署於機場所提供之健康聲明書辦理，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。前述限制期滿後到第14天則進行自主健康管理。

知情人士透露，當時主要是考量機組人員平時飛行任務安排，加上本身在飛行航程結束後多在休息，並不會亂跑，之後就進入返程，整體感染風險比較低。而新冠肺炎潛伏期14天，有7成機會在感染後5至7天發病，專家初步建議在有完整防護措施前提下，檢疫縮短為7至10天，「這是比較合理的做法」。

不過，航空業仍認為這樣的天數會造成人力執勤安排困難，雙方最後協調為縮短為3至5天，考量到駕駛艙情況比較單純，感染機會相對低，飛航組員縮短為居檢3天，客艙組員需接待乘客，則得居檢5天。

知情人士強調，相關檢疫規定其實沒有問題，重點在於規定的不落實，機師航程未配戴口罩，自主健康管理又未配合等，才會造成後續事件發生。

指揮中心則已經要求民航局與航空公司，在本週內研議如何強化現有航空檢疫措施，特別是外站與機艙內如何落實管理機制並訂出確實的懲罰辦法，以兼顧防疫與航空營運。