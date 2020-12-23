東沙群島戰略地位極重要　「如解放軍奪島」台灣壓力大

▲解放軍國產726型（舷號3332）的野馬氣墊登陸艇，號稱是「奪島神器」。（圖／翻拍自央視）

記者任以芳／綜合報導

東沙群島戰略位置有多重要？據大陸官媒環球時報引述消息指出，香港《南華早報》2020年19日一篇分析文章，引用日本和台灣專家的觀點稱，東沙群島具備成為南海衝突熱點地區的戰略屬性，一但被解放軍拿下將會造成台灣方面巨大壓力。

該報導引述稱，東沙群島是南海諸島中位置最北的一組群島，主要由一個小島（東沙島）、一個環礁（東沙礁）和兩個暗礁（南衛灘和北衛灘）所組成，距離台灣南部港口城市高雄市為445公里，距離大陸僅為300多公里。目前該群島由台灣實際管轄。

文章指出，今年5月，日本共同社報導指出，解放軍計劃於8月在大陸南部海南島舉行一次大規模訓練演習，包括模擬奪取東沙群島的訓練演習。當時這項消息驚動台灣方面。

報導進一步引述，日本東京外國語大學教授小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）12月接受《外交官》期刊採訪時表示，解放軍不太可能登陸並佔領台灣，但大陸可選擇另外的手段，如進一步對東沙群島施壓或直接佔領東沙群島。

小笠原欣幸稱，「在奪取東沙群島的過程中，大陸可以一舉兩得。可以進一步鞏固領導地位。東沙群島是一個潛在的軍事衝突爆發點，現在需要引起美國、日本和其他國家的高度重視。」

如果真的奪島？小笠原欣幸說，「攻打台灣肯定會引起美國、日本和其他國家的強烈抗議，但對大陸奪取東沙群島的反應可能會有所不同。」

▲國軍嚴守東沙群島（示意圖／記者李毓康攝）

文章指出，自今年8月份以來，台灣軍方在收到解放軍進行訓練演習的報告後，在東沙群島前哨基地駐紮了一個海軍陸戰隊連，以進一步加強駐軍。還在島上部署包括防空導彈、反艦導彈、加農炮和其他大炮在內的多種武器。

文章稱，目前還不清楚解放軍是否真的舉行過模擬奪取東沙群島的搶灘登陸演習。但自8月中旬以來，解放軍在黃海、南海、東海和渤海灣舉行了多次實戰軍事演習，以加強對台灣的軍事威懾。

此外，解放軍還曾出動戰機進入台灣所謂的西南防空識別區，前往巴士海峽和南海進行空戰訓練和偵察行動，這引發外界猜測，即台灣的前哨基地可能會遭到解放軍的突然襲擊。在兩岸關係日益緊張之際，台灣還發佈了軍隊「抵御大陸攻擊」的視頻。

▲東沙群島戰略位置相當重要，國軍非常重視。（示意圖／記者李毓康攝）

為何東沙群島對台灣和大陸都很重要？台灣淡江大學國際關係與戰略研究教授黃建成（Alexander Huang Chieh cheng）表示，東沙群島是南海最北端的島嶼，位於台灣海峽、巴士海峽和南海之間，戰略位置十分重要。是美軍進入南海、解放軍進入菲律賓海的門戶。

文章稱，東沙群島自20世紀50年代起就由台灣實際控制，東亞國家的油輪經常從此通過，是大陸船隻往返太平洋的要衝。

黃建成強調，「解放軍試圖奪取東沙群島的軍事威脅一直存在，台海軍陸戰隊和海警有限的火力使台灣變得很脆弱。」如果想收復失地，民進黨政府或政客會面臨巨大的壓力。