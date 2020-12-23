陸2海警船駛入釣魚台「接近日本漁船」　遭警告驅離

▲釣魚台主權歸屬問題，台灣、大陸、日本三方多年爭議未果。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海警船本年度第23次，進入日本宣稱的所謂「領海」海域。據日本海上保安本部23日通報，有2艘大陸海警船於今日凌晨，入侵「尖閣諸島（釣魚台列嶼）」領海，還做出嘗試接近日本漁船的舉動，隨後持續在赤尾嶼以南海域航行。

日本海上保安本部第11管區表示，在釣魚台外側「連接水域」航行的4艘大陸海警船中（其中1艘搭載類似機關槍設備），有2艘於23日凌晨3點，進入釣魚台列嶼最東端的大正島（我稱赤尾嶼）以南19至21公里的海域內航行，並在航行過程中，做出接近一艘航行中日本漁船的舉動。

▲大陸海警船進入釣魚台海域前一天，中俄才剛展開聯合空中戰略巡航，大陸解放軍派出圖上的轟-6K。（圖／CFP）

日本海上保安本部表示，日方隨即派遣巡視船，並對大陸海警船發出警告，要求離開。

上一次大陸海警船進入日本宣稱的釣魚台「領海」範圍，是在12月9日，而本次是大陸海警船，今年第23度入侵日本宣稱的領海範圍。

值得注意的是，前一天，大陸國防部22日才和俄羅斯國防部聯合宣布，兩方空軍實施第二次聯合空中戰略巡航，陸方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，於東海上空飛行；隨後，日本防衛省統合幕僚監部23日表示，有4架軍機一度飛向釣魚島附近海域，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。

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