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BBC赴中追疫源被擋！巧遇路障+遭警跟蹤　記者：政府根本不想配合

▲▼交警。（圖／CFP）

▲BBC記者前進中國尋找疫源真相，卻頻遭阻礙。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新冠肺炎爆發將滿1年，但疫情爆發的起源為何，至今仍是未解之謎。英國BBC記者最近到訪雲南進行調查，但他們的旅途卻十分艱辛，除了被便衣警察盯上以外，他們還遇到了重重「路障」，讓他們的採訪路備受阻礙，最終只能無功而返。

據BBC報導，他們的記者沙磊（John Sudworth）本次的採訪目的地是雲南的一處廢棄銅礦場；《星期日泰晤士報》早前曾報導，該礦場8年前有6名工人染上不明肺炎， 其中3人死亡。

▲▼山洞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲病逝的3名礦工工作的礦井滿是蝙蝠，讓人懷疑，他們感染的不明肺炎與蝙蝠身上的冠狀病毒有關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

長期研究「蝙蝠攜帶病毒」的中國病毒專家石正麗發現，該礦場存在一種名為RaTG13的冠狀病毒，它與新冠病毒的相似度高達96.2%；BBC也指出，病逝的3名礦工工作的礦井滿是蝙蝠，讓人無法不懷疑，他們感染的不明肺炎與蝙蝠身上的冠狀病毒有關。

▲▼路障。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲記者在採訪路上，一直「巧遇」路障。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在前往採訪地點的路上，沙磊一路被開著無標識汽車的便衣警察尾隨，而且這些便衣警察也沒有要隱匿自己的意思，即使在他們因為路況不佳、被迫掉頭時，這些便衣警察也跟著他們一起折返。

▲▼拋錨。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲記者在採訪路上，一直「巧遇」拋錨車輛擋住他們的去路。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，記者沿路都不斷遇到路障，其中一個明顯的例子是，他們在路程中遇上了一輛「拋錨」的大卡車，但巧合的是，這輛卡車是在他們抵達的前幾分鐘，才「剛好」停在那裡。

沙磊前往礦場的路途頻頻受阻，於是他便轉移目標，到石正麗10年前發現SARS病毒的洞穴訪查。然而，他們的採訪路並未因此而變得順遂，便衣警察尾隨、道路關閉、拋錨車輛擋路等狀況仍不斷發生，沙磊只能無功而返。

▲▼石正麗。（圖／CFP）

▲著名中國病毒學家石正麗的蝙蝠冠狀病毒研究成果對疫情的研究十分重要。（圖／CFP）

中國日前已同意，讓世界衛生組織（WHO）委派的科學家到訪武漢，調查大流行的起源；不過BBC在進行訪查時，仍遇到重重阻礙。沙磊忍不住嘆道，中國政府顯然不願配合疫源的調查，至少媒體的調查是非常不順利的，因為擁有P4生物實驗室的中國科學院武漢病毒研究所（WIV）甚至還指示BBC，提前將要發布的新聞稿寄予他們的媒體公關部審核，BBC已拒絕他們的要求。

►2020回顧／戰後最大危機！新冠狂襲領袖接連中鏢　掀WHO傾中疑雲
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