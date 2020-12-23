台中太平女26年前機車遭竊　50公里外大甲尋獲！她大驚：詐騙嗎

▲大甲警方尋獲一輛失竊26年的機車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區林姓女子26年前買輛機車，才騎1年多就失竊，林女遍尋不著，應該已被「刣肉」賣掉，不料日前接到大甲警方通知「機車找到了」，林女一度懷疑是詐騙集團，驚呼「怎麼可能」，後來前往現場察看果真是她的機車，她雖然驚喜尋獲愛車，但早已成一堆廢鐵，無法騎乘，馬上轉賣給當地機車行。

大甲警分局警員陳勝彰、楊哲維日前巡邏到大安港路一帶時，發現一輛車身佈滿灰塵的機車，覺得有異，經上網查尋，發現是1994年的失竊重機車，距離住在太平的車主大約50公里，雖然失竊時間超過26年，但機車引擎號碼與車號無誤，顯然未經變造，於是聯絡已經71歲的林姓車主前來認領。

林女驚訝的表示，沒想到事隔26年，竟然還能接到大甲警方通知失竊機車已經尋獲，一度感到不可思議，還以為是接到詐騙集團的電話，林女萬分感謝，不但前往大甲分局辦理撤尋手續，離去前還特地買了大甲奶油酥餅感謝警方辛勞。

台中警方表示，統計今年1月1日至12月15日，全市機車失竊件數420件，破獲478件，破獲率113.81%，全國排名第4，警方將持續精進作為，打造宜居城市。

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