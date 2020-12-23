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中俄第二次聯合空中戰略巡航　遭指進入南韓航空識別區

▲▼ 中國大陸空軍轟-6k，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

▲大陸空軍轟-6k。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中俄兩國國防部22日晚同時宣布，中國與俄羅斯兩國空軍周二（22日）在亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，在日本海東海空域組織聯合巡航。據陸媒披露，這意味著中俄聯合空中戰略巡航已經形成機制化，未來將會常態化進行。

據中國國防部通報，飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。

通報又指，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。通報強調，此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內項目，不針對第三方。

不過，南韓外交部通過外交渠道對中俄軍機飛入南韓的防空識別區表示遺憾，呼籲避免類似事件再次發生。

據《環球時報》報導，一位要求匿名的分析人士22日表示，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注，「對俄羅斯來說，到公海上空開展戰略巡航是家常便飯，但隨著中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多。」

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