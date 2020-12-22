共機連8天侵擾防空識別區　空軍驅離廣播錄到「X的、公鯊小」

▲臉書粉絲專頁揭露驅離廣播，記錄到「X的、公鯊小」。（影／台灣西南空域）



記者陶本和／台北報導

共軍「山東號」航空母艦（CV-17），及所屬護衛兵力4艘，日前航經台灣海峽，隔日又派運9、運8侵擾我防空識別區（ADIZ）。臉書粉絲專頁「台灣西南空域」22日釋出音檔，在上午8時50分廣播驅離後，記錄到不明來源回應，「Ｘ的、公鯊小」。

國防部20日晚間指出，中共「山東號」航空母艦(CV-17)及所屬護衛兵力4艘，本月17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經台灣海峽後，續向南航行。國防部強調，國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒任務，依規定適切應處。

▲共軍運8遠干機、運8技術偵察機日前也入侵我西南空域。（圖／國防部提供）

接著，共軍又在21日分別派遣運9、運8侵擾我防空識別區。至於22日上午，根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」顯示，一架編號30518的運8遠干機，以及編號82011的運8反潛機，再次進入我西南空域。

台灣西南空域指出，本月已經累積進入我空域20天，這是連續第8天，本月廣播驅離紀錄已共計50次；而此同時，西南空域也有美國海軍P8A，以及美國空軍RC135現蹤。

值得一提的是，在上午8時50分廣播驅離之後，記錄到不明來源的回應，飛行員直呼「X的、公鯊小」。

▼台灣西南空域臉書粉絲專頁，揭露驅離廣播記錄到，回應「X的、公鯊小」。（圖／台灣西南空域臉書）

