八里跨年煙火、元旦升旗照常舉行　侯友宜：本土感染擴大就取消

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜23日舉行市政會議，衛生局於會中指出，參考中央疫情指揮中心建議後決定，八里跨年煙火、元旦升旗照常舉行，會遵照中央5大原則。但是，侯友宜也強調，不是現在說能辦，就是那天就能辦，若本土感染擴大，該取消就取消。

▲侯友宜主持市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜表示，新北市尊重中央一致性規定，但地方更要靈活面對疫情變化，例如昨天一名本土病例被發現，觀旅局立即決定取消耶誕城大型戶外集會，並嚴格規定入場一律戴口罩，一刻也不能疏忽，未來還有八里煙火與元旦升旗，「不是現在說能辦，就是那天就能辦，若本土感染擴大，該取消就取消」。

侯友宜也呼籲民眾，不要忘了，全球當疫情再度升溫，本土感染也出現了，早期的憂患意識應該拿回來，全國民眾的備戰狀態要回到2、3月時的戰戰兢兢。

侯友宜強調，在憂患意識下永遠記得要隨疫情改變，快速調整腳步，預先採取有階段、有步驟的方式備戰，當一個破口出來，還沒快速的讓民眾知道疫情狀況，這非常令人擔憂。

至於跨年晚會，侯友宜表示，雖然大家非常期待跨年晚會，但是安全第一，各局處都要隨時做好應變計畫，將分階段的疫情應變先規劃好，新北嚴格把關，絕對不容許任何破口，對內的自我紀律也要更標準。