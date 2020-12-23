快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

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▲川普再給出全面赦免。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普距離應當離任的日期剩下不到30天，他於美東時間周二（22日）利用總統職權，給予前外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）及另外14人「全面赦免」。儘管帕帕多普洛斯在「通俄門」調查中已經認罪，他如今也能像其他人一樣恢復自由之身。

路透社報導，33歲的帕帕多普洛斯是川普2016年競選團隊的一名顧問；2017年FBI展開的「通俄門」調查中，因其關係人爆出與俄國政府高層有關係，他於是坦承犯罪。





▲川普政府前外交政策顧問帕帕多普洛斯先前已經認罪，如今得到總統的全面赦免。（圖／路透）

帕帕多普洛斯被判處14天刑期，他在聯邦監獄服刑12天，之後便被有條件釋放，接受監視至少12個月；當時川普對於他被定罪一事，斥責根本是「獵巫」。對於帕帕多普洛斯一名曾經認罪且服刑的人，川普在2020年底給予他全面赦免。

除了帕帕多普洛斯之外，川普給予全面赦免的還有「通俄門」調查中第一個被定罪的人 ─ 36歲荷蘭籍律師茲萬（ Alex van der Zwaan）。茲萬因陳述與事實不符，以及對當時的美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）說謊等，被判處坐牢30天，以及罰款2萬美元。

上述兩人的名字都在白宮於聖誕節前宣布的赦免名單當中，川普給予了15個人「全面赦免」，包括3名共和黨籍國會前議員，並針對另外5人減免全部或部分刑期。