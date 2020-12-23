　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普拒紓困案！揭條文「送外國政府錢」　要求：國民每人領5.6萬

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周二（22日）同意放款讓聯邦政府各機構能運作多一個禮拜。然而國會終於徹夜趕出的8920億美元（約新台幣25兆元）紓困法案，他仍不給通過，隨後表示想修正法案內容，因為龐雜的條款中，竟然每位美國國民只能分得600美元（約新台幣1.7萬元），因此他想提高至每人2000美元（約新台幣5.6萬元）。

路透社報導，川普在推特一則影片中發表談話，稱國會兩黨議員現在遞交給他的8920億美元的紓困案，當中僅用部分是真正用於疫情紓困，其他款項還與外國政府有關，而這次的紓困案與先前的預期相差甚大，讓他直斥「這真是令人不恥」。

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲川普退回國會連夜趕出的紓困案。（圖／路透社）

川普指出「這個夏天，民主黨殘忍地擋下了新冠肺炎紓困案，並想推出他們極左翼思想的議程，還影響總統大選。然後幾個月前，國會開始討論新一輪的紓困法案，給急需用幫助的美國人。他們花了幾百年的時間。」

「然而，他們現在想送回到我桌上的法案跟原本預期的差非常多，這真的是令人不恥。」川普在影片中接著說道，「舉例來說，在這個超過5000頁的法案當中，國會裡根本沒有人看過，因為既冗長又複雜。」

接著他將內容詳列出來，包括細項款項會分配作於何用等。其中給予外國政府的金錢，包括埃及、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬等。

川普將法案中除了疫情紓困以外的款項都斥為「浪費」，並說美國人可以分得的僅是一人600美元，「給小型企業的錢遠遠不夠」，且無法讓店家存活下來，「國會基於特殊利益拿了大把的錢送國外政府，同時把很少的錢給急需要的美國民眾。這不是他們（人民）的錯，這是中國的錯，不是他們的錯。」

最後，川普公開要求國會修正這項法案，將每人600美元的分配，提升到每人能夠得到2000美元的分配，或一對伴侶可得4000美元，「我也要求國會立刻放棄那些浪費錢又不必要的項目，再重新送給我一份合適的法案，或下一任期的政府會給出一個法案。」

「或者是下一任政府，有可能就是我」，川普以近乎宣言的口氣表示，「我們會把它完成的。」

ET快訊
雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！認2次整形吐心聲
案771接觸者167人採檢結果今出爐　陳時中下午2時說明
再爆案765黑歷史！機師圈怒「在外站趴趴走」網氣炸：趕出境
恐潛藏9名本土案例！醫4理由籲停辦耶誕、跨年：後果不堪設想
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女野外解放成2獅獵物　堂姊目睹她被拖走...下半身遭分食消失！

有效抗英變種病毒！英藥廠曝候選疫苗「AZD1222」可訓練人體免疫

CNN首頁報導「台灣本土0確診破功」：病毒幾乎被消滅卻仍難控制

川普拒認敗選！控拜登頻出奧步「竊取選舉」　年底前大失控：贏了

攜20佳麗爽飛德國渡假！泰王荒淫「遠距治國」　憤民掀學運喊下台

一言不合就開炸！金正恩「崩逝」真假難辨...破天荒道歉

川普拒紓困案！揭條文「送外國政府錢」　要求：國民每人領5.6萬

掉入圈套！俄暗殺特工自爆「毒藥藏內褲」　納瓦爾尼流汗就中招

快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

25兆紓困案「只是開始」　拜登承諾明年再推動新一輪激勵法案

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

少女野外解放成2獅獵物　堂姊目睹她被拖走...下半身遭分食消失！

有效抗英變種病毒！英藥廠曝候選疫苗「AZD1222」可訓練人體免疫

CNN首頁報導「台灣本土0確診破功」：病毒幾乎被消滅卻仍難控制

川普拒認敗選！控拜登頻出奧步「竊取選舉」　年底前大失控：贏了

攜20佳麗爽飛德國渡假！泰王荒淫「遠距治國」　憤民掀學運喊下台

一言不合就開炸！金正恩「崩逝」真假難辨...破天荒道歉

川普拒紓困案！揭條文「送外國政府錢」　要求：國民每人領5.6萬

掉入圈套！俄暗殺特工自爆「毒藥藏內褲」　納瓦爾尼流汗就中招

快訊／川普對通俄門15人祭出「全面赦免」

25兆紓困案「只是開始」　拜登承諾明年再推動新一輪激勵法案

新冠本土疫情再起　SBL禁止飲食、全程戴口罩

騎士「愛神」洛夫又受傷　確定錯過開幕戰

樂天桃猿有新洋投？　韓媒爆與韓職英雄王牌快簽約

東沙群島戰略地位極重要　「如解放軍奪島」台灣壓力大

蘇偉碩被陳時中告　陳吉仲稱「和蘇醫師是戰友」：能溝通盡量溝通

TOYOTA Crolla Altis不僅變便宜還能更省油？明年1月推出新動力

2021元旦跨年搭客運轉乘享雙重優惠　台灣好行電子票券半價

太寵老婆丟命！尪「沒買到雞腿」遭左胸放血慘死　狠妻判囚13年

八里跨年煙火、元旦升旗照常舉行　侯友宜：本土感染擴大就取消

前立委梁牧養女婿成盜版商遭判刑定讞　女兒無罪確定

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

深海烏賊沖上岸　4天後真的地震

台灣本土0確診破功登紐媒　機師遭罰30萬

新冠用藥過度　超級淋病竟變種！

NHK報導台灣「8個月首見本土病例」

宜得利踏墊恐含石棉　將回收逾241萬件

推特瘋傳翻盤　密西根1郡驗票結果曝光

網站販賣24辣妹網紅「原汁枕頭」揭2疑點

2021會更慘？他曝史上「辛丑年慘況」

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

情敵下重手！泰貴妃1400張私密照外流

防台海危機！美中台專家開會　台方爆料

4光年外「地球」傳來無線電信號！

梵蒂岡樞機主教確診　定期見教宗

更多熱門

相關新聞

紐機師確診　柯：下令從醫院端監測

紐機師確診　柯：下令從醫院端監測

台灣22日爆發本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求地方政府要做好防疫應變計畫，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制。台北市長柯文哲23日表示，距離31日還有7天，他知道一般國人還不習慣前1、2天突然通知說不辦了，但希望大家了解「新常態」一詞，他已下令要從醫院端開始做監測，有風吹草動都會發布消息。

蘇貞昌籲民眾遵守「跨年5大規範」

蘇貞昌籲民眾遵守「跨年5大規範」

廣達女被狂酸CCR！律師轟：不好笑的幹話

廣達女被狂酸CCR！律師轟：不好笑的幹話

快訊／川普對通俄門15人「全面赦免」

快訊／川普對通俄門15人「全面赦免」

拜登承諾：明年再通過新一輪紓困

拜登承諾：明年再通過新一輪紓困

關鍵字：

美國北美要聞川普紓困案新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面