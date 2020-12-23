智能障礙生搭台中公車！惡司機「這班到台北」騙下車　網怒幫高調

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名網友昨（22）日搭乘公車，目睹有位智能障礙生詢問是否有到火車站時，司機竟唬爛說，「這班車開往台北」，故意騙對方下車；事後，氣憤又不捨的他打電話客訴，希望司機能和當事人道歉，而廣大鄉民也怒幫高調。

網友在PTT還原始末，22日下午他搭車前往台中火車站，其中某一站，有位疑似智能障礙的高中生上車沒多久，便上前詢問司機，這班車是否有到火車站，「結果司機不知是聽到他的語氣稍微有點怪，還是怎麼樣，竟態度差勁地回沒有，還故意騙說是開往台北的。」

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聞言，高中生立刻詢問該怎麼辦，怎料，司機居然表示，「你可以下車阿！」當時，他正打算過去跟那位學生說明真相，但對方已刷卡下車，「看到整個過程一直覺得很生氣，於是下車後立刻打電話投訴了司機，唉...為什麼生病了還要被這樣充滿惡意的對待。」

▲目擊網友曝光司機惡劣行徑。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民們也氣炸留言，「支持客訴」、「8+9以為開大車就很了不起」、「太過分了吧」、「高調推」、「垃圾司機」、「我以前也因為口吃被司機兇過」。

事後，原po更新進度，表示有到台中市的市政信箱陳情，「覺得司機應該要當面跟那位同學道歉，但說實在的，要找到人有點困難，總之希望類似的事情不要再發生就好了。」