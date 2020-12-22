美國會通過「台灣保證法案」　促對台軍售常態化＋支持國際參與

▲美國參眾兩院今天通過「台灣保證法案」。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國參眾兩院今天通過年度撥款法案，其中包括「台灣保證法案」，呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、檢視國務院對台交往準則。

美國聯邦參、眾議院今天表決通過高達2.3兆美元的2021財政年度撥款法案。法案不只包括9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）經濟紓困方案，法案也將納入「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020）。

台灣保證法案分別在去年3月與4月由參議員柯頓（Tom Cotton）與眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul ）分別在參眾兩院提出，眾議院院會並於5月7日一致同意通過這項法案。今天納入在撥款法案的台灣保證法案內容採納眾院版本。

眾院版本台灣保證法案目的在台灣關係法基礎上進一步深化台美關係。法案國會意見指出，美國政府支持台灣持續針對不對稱戰力、促進台灣增加國防支出以提供國防戰略的足夠資源、常態化對台軍售以協助台灣強化自我防衛能力。

在國際參與部分，國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家為必要條件的國際組織。

國會意見也建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外委會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本、台灣旅行法執行情況等。

撥款法案除了納入台灣保證法案外，也撥款300萬美元作為支應美台全球合作暨訓練架構（GCTF）各項活動之用，並以肯定GCTF是推動公衛、執法、災難救助、 能源合作、婦女賦權、網路安全、媒體識讀與良善治理的重要平台，美國跨黨派議員肯定GCTF持續針對全球議題的合作。

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