美將58家中國實體列黑名單！　陸外交部：採取一切措施維護權益

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部22日將58家中國企業列入「軍事最終用戶」清單，限制美國企業與這批公司貿易往來。清單包括中國航空發動機集團、中國航空工業集團等。中國外交部新聞發言人汪文斌下午回應，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據悉，未來美國企業若想向清單中的企業出售最終可能用於軍事用途的產品時，必須先取得許可證。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，此舉在建立新程序，協助出口商篩選客戶。

12月22日，汪文斌強調，一段時間以來，美國動用國家力量，泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施，對他國特定企業進行打壓遏制，這是對自由貿易規則的嚴重破壞，對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅，也是對包括美國在內的各國人民福祉利益的嚴重損害。

他表示，中方對此表示堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇；中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

這是美國商務部繼18日將中國海洋石油總公司與中芯國際及其11家附屬機構等企業列入實體清單後，再一次大動作針對與軍方關係密切的中企加強管制。

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