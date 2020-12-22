影／英國變種病毒影響疫苗保護力？　專家2角度分析

新聞節目中心／綜合報導

新冠疫情全球延燒，英國東南部更出現變種病毒株，傳播速度比原本的病毒快70%，讓全球多國祭出航班禁令。對於各界憂心新病毒株是否會影響疫苗保護力，中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅22日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，目前這個「變異」可能沒大到讓疫苗「抓不住」，「所以認為現在（疫苗）是有效的！」

羅浚晅表示，如今很多國家、專家學者都抱持相關論點，就是雖然有病毒變異，但目前的疫苗「應該」還挺得住。他進一步說，在學理上，現在的疫苗是用特別的方式，像是所謂mRNA（信使核糖核酸）技術，讓我們的免疫系統去辨識這些病毒身上所謂的S蛋白、標記，而這些S蛋白，可能本來就是要跟人體的接合器連在一起。

羅浚晅接著形容，假設如今的變異是一、兩個在這些棘蛋白上，看起來都很像，身體的免疫系統仍能產生足夠抗體來對付；但若它第一次變異像是「剪頭髮」、第二次「戴眼鏡」、第三次換了套西裝，看起來都不一樣，身體可能就無法辨識，或辨識度不夠，「如果這個頭髮剪掉了、西裝穿得比較正，那可能還抓得住，但西裝穿歪歪、打領帶就抓不住了！」這就會越來越危險。

羅浚晅接著說，疫苗效力確實可能因為病毒一直變異，慢慢會抓不住它，但目前做的雙盲研究，都是6月、8月在各國做的，「我們認為，目前這個變異可能沒有大到說我們的疫苗會抓不住，所以認為現在是有效的」。

此外，他也指出，在醫學上還有一個很重要的概念，就是施打疫苗後產生抗體，但這抗體到底是不是終身？它會一段時間後慢慢衰敗掉了，「所以這兩個概念都是目前我們要去注意的」。

另一方面，針對ETtoday在12月初公布民調，若台灣可取得相關疫苗，僅39.2％民眾會在第一時間馬上施打，不想在第一時間施打的民眾則占55.1％；諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群則指出，當初衛福部長陳時中有提到，屆時有疫苗一定是醫護人員先打，而自己也對醫護人員做了些小訪問，發現他們的反應與一般民眾很相像。

羅惠群進一步說，因為台灣在COVID-19疫情中，真的不太有感覺，不如國外好像真的很嚴重、很可怕，「其實會覺得有點像在一個很特殊的平行時空，那個感覺是我們在一個防護罩裡面」。

羅惠群並提及，施打疫苗還有一個影響力，就是前陣子打流感疫苗時出現的所謂不良反應，會造就民眾一些心理的擔心，且如今仍無法保證這個疫苗到底有沒有效，這畢竟是個非常新的疫苗，也縮短了很多過去研發的時程、人體實驗的部分，這對很多政府來說當然是緊急時刻，必須趕快生產，但對於台灣人來說，那種緊急生產「信心度夠不夠？」

他還說，相較流感疫苗大家已經打了十多年，民眾的感覺還是會有落差，即便是常打的疫苗，偶爾會聽到一些事件還是會引發內在焦慮，何況是這種大家根本不了解，也沒人打過的疫苗，「這是未知的焦慮感」，因此在美國包含總統、前總統都挺身而出，「因為他們不這樣做的話，美國人一樣信心度是不夠的！」

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