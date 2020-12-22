　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／英國變種病毒影響疫苗保護力？　專家2角度分析

新聞節目中心／綜合報導

新冠疫情全球延燒，英國東南部更出現變種病毒株，傳播速度比原本的病毒快70%，讓全球多國祭出航班禁令。對於各界憂心新病毒株是否會影響疫苗保護力，中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅22日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，目前這個「變異」可能沒大到讓疫苗「抓不住」，「所以認為現在（疫苗）是有效的！」

▲▼中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群,台北市議員苗博雅。（圖／翻攝雲端最前線）

羅浚晅表示，如今很多國家、專家學者都抱持相關論點，就是雖然有病毒變異，但目前的疫苗「應該」還挺得住。他進一步說，在學理上，現在的疫苗是用特別的方式，像是所謂mRNA（信使核糖核酸）技術，讓我們的免疫系統去辨識這些病毒身上所謂的S蛋白、標記，而這些S蛋白，可能本來就是要跟人體的接合器連在一起。

羅浚晅接著形容，假設如今的變異是一、兩個在這些棘蛋白上，看起來都很像，身體的免疫系統仍能產生足夠抗體來對付；但若它第一次變異像是「剪頭髮」、第二次「戴眼鏡」、第三次換了套西裝，看起來都不一樣，身體可能就無法辨識，或辨識度不夠，「如果這個頭髮剪掉了、西裝穿得比較正，那可能還抓得住，但西裝穿歪歪、打領帶就抓不住了！」這就會越來越危險。

羅浚晅接著說，疫苗效力確實可能因為病毒一直變異，慢慢會抓不住它，但目前做的雙盲研究，都是6月、8月在各國做的，「我們認為，目前這個變異可能沒有大到說我們的疫苗會抓不住，所以認為現在是有效的」。

此外，他也指出，在醫學上還有一個很重要的概念，就是施打疫苗後產生抗體，但這抗體到底是不是終身？它會一段時間後慢慢衰敗掉了，「所以這兩個概念都是目前我們要去注意的」。

▲▼中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅,諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群,台北市議員苗博雅。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，針對ETtoday在12月初公布民調，若台灣可取得相關疫苗，僅39.2％民眾會在第一時間馬上施打，不想在第一時間施打的民眾則占55.1％；諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群則指出，當初衛福部長陳時中有提到，屆時有疫苗一定是醫護人員先打，而自己也對醫護人員做了些小訪問，發現他們的反應與一般民眾很相像。

羅惠群進一步說，因為台灣在COVID-19疫情中，真的不太有感覺，不如國外好像真的很嚴重、很可怕，「其實會覺得有點像在一個很特殊的平行時空，那個感覺是我們在一個防護罩裡面」。

羅惠群並提及，施打疫苗還有一個影響力，就是前陣子打流感疫苗時出現的所謂不良反應，會造就民眾一些心理的擔心，且如今仍無法保證這個疫苗到底有沒有效，這畢竟是個非常新的疫苗，也縮短了很多過去研發的時程、人體實驗的部分，這對很多政府來說當然是緊急時刻，必須趕快生產，但對於台灣人來說，那種緊急生產「信心度夠不夠？」

他還說，相較流感疫苗大家已經打了十多年，民眾的感覺還是會有落差，即便是常打的疫苗，偶爾會聽到一些事件還是會引發內在焦慮，何況是這種大家根本不了解，也沒人打過的疫苗，「這是未知的焦慮感」，因此在美國包含總統、前總統都挺身而出，「因為他們不這樣做的話，美國人一樣信心度是不夠的！」

《雲端最前線第950集FB》

《雲端最前線第950集Youtube》

ET快訊
外媒「紐西蘭防疫韌性全球第一」　他1句話嗆爆
染疫機師「隔離3天」進社區！關鍵原因曝　網轟：找到破口了
快訊／晚間恐怖車禍　女騎士遭公車輾爆頭身亡
虎科大情侶左切遭撞雙亡　檢警確認機車「未兩段式左轉」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣被爆求見AIT談萊豬　國民黨高層斥謠言：根本沒求證

六都首長唯一出席防疫視訊　盧秀燕：全力配合中央新規定

拍桌槓萊豬！賴士葆嗆「我叫你惦惦」　蘇貞昌爆氣：你敢拍我也敢

基隆耶誕、跨年採實名制！　林右昌呼籲市民落實防疫

外媒「紐西蘭防疫韌性全球第一」　黃創夏1句話嗆爆

跨年實聯制！北市：已規劃志工舉牌　要求民眾掃QRcode登記姓名

台北大型活動隨時「滾動調整」　柯文哲：請不要過度恐慌

影／英國變種病毒影響疫苗保護力？　專家2角度分析

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

馬英九辦公室批柯建銘「當年主導擋美牛」：如今反手挺萊豬！

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

江啟臣被爆求見AIT談萊豬　國民黨高層斥謠言：根本沒求證

六都首長唯一出席防疫視訊　盧秀燕：全力配合中央新規定

拍桌槓萊豬！賴士葆嗆「我叫你惦惦」　蘇貞昌爆氣：你敢拍我也敢

基隆耶誕、跨年採實名制！　林右昌呼籲市民落實防疫

外媒「紐西蘭防疫韌性全球第一」　黃創夏1句話嗆爆

跨年實聯制！北市：已規劃志工舉牌　要求民眾掃QRcode登記姓名

台北大型活動隨時「滾動調整」　柯文哲：請不要過度恐慌

影／英國變種病毒影響疫苗保護力？　專家2角度分析

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

馬英九辦公室批柯建銘「當年主導擋美牛」：如今反手挺萊豬！

江啟臣被爆求見AIT談萊豬　國民黨高層斥謠言：根本沒求證

六都首長唯一出席防疫視訊　盧秀燕：全力配合中央新規定

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

女星2年走不出喪父之痛　失控淚崩曝父「生前最大遺憾」！

曾莞婷甜摟「另一半」公開：忍了好久　粉絲暴動「手怎麼回事」！

俄國新冠疫苗「研發科學家」　離奇墜14樓公寓亡…身上有刺傷

爺爺開船載告五人出海！　主唱自揭暈船「噴泉式爆吐」慘痛史

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

拍桌槓萊豬！賴士葆嗆「我叫你惦惦」　蘇貞昌爆氣：你敢拍我也敢

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

快訊／台北現1本土確診　黃珊珊：跨年不會停辦！

本土確診新增1例　新北耶誕城停止戶外集會型活動

蔡英文下令檢視元旦升旗防疫措施

快訊／擎天崗牛群暴斃「初步死因出爐」

共機侵擾　空軍驅離廣播錄到「X的、公鯊小」

耿葳批陽管處：活活餓死擎天崗24頭牛

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！

台中市民「光榮感」六都第一　盧秀燕施政滿意成長23%

認告發蘇偉碩！羅智強7字狂酸陳時中

跨年戒備！新冠病例台北趴趴走　黃珊珊下午3時親上火線說明

蘇偉碩：「美國人短命」　3億人吃了二十幾年的萊克多巴胺

爆本土1確診　北市取消26日活動

何志偉怒批確診機師野蠻無知　要求國籍航空開除

徐巧芯批綠營民調設計毀人三觀

更多熱門

相關新聞

浪LIVE首度轉播台北跨年！寵粉創舉無極限

浪LIVE首度轉播台北跨年！寵粉創舉無極限

面對即將到來的年末盛事「2021跨年晚會」，首度取得台北跨年線上直播的「浪LIVE」，將由雙聲歌姬「劉玉婷」直接進駐現場後台主持直播，加上一連串精彩不無聊的企劃活動與抽大獎好康，要幫網友保持一顆熱騰騰的心迎接2021，打造前所未有的線上跨年狂歡體驗。

馬達、冷氣低頻噪音擾民　法律訴訟怎麼打才能贏？｜行動法庭 第101集

馬達、冷氣低頻噪音擾民　法律訴訟怎麼打才能贏？｜行動法庭 第101集

變種病毒株襲歐！歐洲下令對英國封關

變種病毒株襲歐！歐洲下令對英國封關

達人教你存對股撇步！每年為自己加薪非難事

達人教你存對股撇步！每年為自己加薪非難事

愛息族看過來！達人嚴選存股口袋名單大公開

愛息族看過來！達人嚴選存股口袋名單大公開

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面