影／達人教你存對股撇步！　每年為自己加薪非難事

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台股中，不乏年年都能穩定配息，而且殖利率高達5%以上的個股，也因此，近年來存股已經成為國人最夯的理財運動。專家認為，選擇存股標的，必須觀察公司產業趨勢是否向上、面向是否多元化，以及現金流充沛與否，最好挑選至少7年內都可以獲利、配息的企業，才能有機會每年安穩領取股息，為自己加薪。

股市分析師陳唯泰於《雲端最前線》節目中指出，選擇存股標的，必須觀察公司是否處於產業的趨勢浪頭之上，產業持續看多，方能列為存股標的；反之，若是產業趨勢宛如夕陽西下，未來業績有可能走下坡，就必須避開此類企業。尤其公司若是靠著出售廠房或土地，使得當年度的業績表現特別好，可以高配息，不過，這種是屬於一次性獲利認列，並非來自本業，獲利來源並不固定。因此，除了關注公司的產業前景，也必須留意，公司配發高股利是經營本業有成，還是處分資產的業外收入。

存股達人星大補充說明，存股標的獲利能力很重要，倘若企業在產業景氣低迷或是淡季的時候虧損，就會像紡織娘一樣，冬天沒有食物可吃；反觀，企業若是具有基礎的獲利能力，不管景氣好壞，都能夠賺錢，就會如螞蟻一般，四季都有食物可吃，投資人領取的息收才會穩定。因此，永續性的獲利能力，通常伴隨著永續的配息能力。

如何挑選好公司做為存股？星大建議，首先是選擇穩健獲利好公司，挑選至少7年內都可以獲利、配息的企業。其次是，公司的產品應用面必須廣泛，避免受到單一產業的影響過大，若有多個事業體的公司，是最佳標的。舉例來說，消費者鮮少購買2家品牌的手機，但零組件就不同了，例如石英元件、被動元件、散熱元件，不僅可用於手機，基地台、電器產品也需要。滿足這2個條件的企業，可列為長期投資的口袋名單。若還是不放心，或者是新手投資人，可再加入一個條件，就是選擇會長期配息的大股東，例如大型壽險公司、國企等。

挑選存股好公司之後，如何掌握買賣時機點？星大舉例，A公司近7年本益比9倍~14倍、殖利率為7%~4.5%、平均配息率63%，假設預估當年度EPS為3.5元，以過往63%配息率估算，預估今年配息2.2元，則當年度本益比區間為31.5元～49元(中間價40.25元)，殖利率區間為31.43元～48.89元(中間價40.16元)，可以據此做為進出場判斷。

股利有配息及配股，哪種比較好？陳唯泰建議，以產業或是多空行情進行判斷，多頭行情時，配股優於配息，因為股價面額10元，行情多頭時，股價多會超過10元，所以領到的股票股利，優於股票面額，比較划算，而且以高價股為優先考量，因為越高價的股票，配發的股票股利價值越高；反之，若是空頭市場，則是配息優先於配股，而且必須要能夠填息。

哪些標的可以考慮列為明年存股口袋名單？陳唯泰表示，0056ETF、兆豐金、研華、台達電、晶華、華碩，值得關注。星大則認為，不妨留意半導體的欣銓、世禾；5G的聯鈞、啟碁；以及輪胎股的正新、散裝航運股的裕民。

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