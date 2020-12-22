冬至湯圓全賣光！冰櫃剩「一團綠」被排擠：孤單寂寞覺得冷

▲抹茶口味的湯圓滯銷了！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（21）日是一年一度的冬至，不少人都會應景吃湯圓。一名男網友先前逛超市時，意外撞見「抹茶口味」湯圓被排擠的畫面，整個冰櫃內的湯圓口味都被掃光，唯獨抹茶沒人要，看起來真的相當「孤單」。照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友都留言笑稱，「想想抹茶湯圓的感受」、「我只吃花生和芝麻，其他都邪道」。

這名男網友在臉書社團「新．路上觀察學院」上直呼，「孤單、寂寞、覺得冷！」從他PO出的照片可以見得，整個冰櫃有約10盒左右的抹茶口味湯圓滯銷，至於芝麻、花生、流沙、紅豆口味則全被掃光，相比之下，抹茶口味的確顯得格外可憐、沒人愛。

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照片曝光後，不少網友留言回應，「是台灣很多抹茶都做得很難吃，好吃的很少」、「甜湯圓我只承認花生和芝麻」、「抹茶很苦，皮很爛」、「邊緣湯圓」、「我再說一次，吃抹茶湯圓的都是邪教」、「我以為我接受度很高，但這個不行」、「現在這種的雖然比較便宜，但是味道...」、「整櫃的冷氣都給它們包了」、「剛剛去了2間超商也是這樣」。

更慘的是，留言處竟幾乎沒什麼抹茶控出面替這款湯圓平反，「我愛吃抹茶口味的東西，但我湯圓只吃芝麻、花生」、「連我愛吃抹茶製品的人，咬了一口突然感覺像在地獄」、「抹茶控表示這不是抹茶」、「這個真的不推，抹茶控都無法」。不過也有少數網友大讚，「我覺得抹茶配紅豆湯好吃啊」、「抹茶湯圓就是要配牛奶和蜜紅豆啊，超好吃欸」。