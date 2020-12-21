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流亡海外遭通緝！　羅冠聰決定在英國申請「政治庇護」：掙扎很久

▲▼前香港立法會議員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰今（21日）晚表示，他被中共官媒喉舌列為國安法下的通緝犯，日後要續領香港護照的話，必須進入中國大使館辦理手續，與「自動送中」無異，若他再不行動，會變成沒有護照、身分的人，因此他決定在英國申請政治庇護。

羅冠聰在臉書發文說，中共官媒喉舌將他列為國安法下的通緝犯，已印證了香港一日被暴政籠罩，他也無法無法重回家鄉，日後若要續領香港護照，便必須進入中國大使館辦理手續，與「自動送中」無異，也許當時會立刻被中共「法辦」了。

羅冠聰指出，假使他再不行動，就只能成為一個沒有護照、身分的人，「經歷一連串思想掙扎後，我決定在英國申請政治庇護（Asylum Seeking），成為流散在全球各地的其中一位香港人。」

「無論身在何方，我永遠都不會放棄香港人的身份，也會為這個代表著意志、勇敢、追求自由的身份而自豪。」羅冠聰表示，香港人面對強權的戰鬥，也不會因為被逼離開家鄉而止息，身處海外的他，唯一能回報香港的只有永無休止地向政權纏鬥。

最後，他強調，「縱使天空依然黑暗，我們仍不能熄滅內心的火光。希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護著香港的文化、價值。」

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