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正妹按摩師狂被男客問「特殊服務」角落阿嬤1句話…她驚慌制止2人

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲原PO常遇到男客人詢問是否有特殊服務，更糟的是有人會趁按摩時偷摸。（示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我是一個按摩師，今天想跟大家談談性騷擾這件事」一名正妹按摩師表示，她是領有專業執照的按摩師，但許多男客總喜歡問是否有特殊服務，甚至連店內的阿嬤客人都會亂入，讓她非常頭痛。

該名女按摩師在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她不否認有許多業者提供特殊服務，但通常這種店家都是獨立店面，從外面看不到內部的情況，門窗都是貼的死死的，與她工作的透明玻璃門、門簾隔間完全不同，希望大家不要認錯並胡亂詢問。

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女按摩師說，她在商場的按摩店工作，但曾有男客跑進來櫃台狂問「有沒有性服務？」讓她非常傻眼，心想「哈囉，在商場喔，裡面甚至有兒童設施的闔家歡樂的熱鬧商場喔，我們甚至連門都沒有欸！看到角落正在泡腳做足部按摩的阿嬤顧客了嗎？這看起來是有在做性服務的樣子嗎？還是你以為阿嬤是地縛靈？」

▲▼泡腳,短裙,寒流,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲男客詢問特殊服務時，甚至有阿嬤在旁邊泡腳。（示意圖／翻攝自pixabay）

女按摩師禮貌性地回應「先生不好意思喔，我們不是這種店欸」，卻換來男客人不死心的追問「喔…那我可以在裡面自己撸然後請小姐站在旁邊看嗎？」「拜託，我會給小費的」，持續的追問也讓按摩師非常為難「先生不好意思，請不要為難…」

「欸好啊，不然我可以幫你喔！」沒想到一旁在泡腳的阿嬤突然開口攬客，讓女按摩師直接崩潰制止「…阿嬤妳擱挖但幾勒（台語：阿嬤妳給我等一下）」。事後，女按摩師也感嘆「應付奇怪色狼的同時還要阻止啊罵在店裡做生意，櫃台真是太難了。」

網友看完紛紛留言，「阿嬤母湯XD」「阿嬤在旁邊等很久了」、「我覺得阿嬤不是在亂耶，應該是故意這樣講想嚇跑那個變態吧」、「哈哈哈哈阿嬤那邊我快笑死」、「我被男客人捏過蛋蛋」。

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