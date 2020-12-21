2020十大藝文新聞「藝FUN券」奪冠！文化部長換人、音樂家染疫入榜

▲2020十大藝文新聞，邀請「故事工廠」執行長林佳鋒揭榜第一名「藝FUN券」。（圖／北藝大藝管所提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦「2020年度十大藝文新聞」票選活動，今（21）日揭曉結果，由文化部推動「藝FUN券」奪冠，疫情衝擊下的「藝文紓困方案」則為第二名，歷時17年落成的「台北流行音樂中心開幕」為第三名；另外像是「兩廳院售票系統走入歷史」、「紙風車劇團大火」、「文化部長鄭麗君卸任以及李永得接任」⋯等也紛紛入榜。而「俄羅斯舞團確診」由於年底發生，未能趕上投票，成為遺珠。

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▲「年度十大藝文新聞」開放民眾票選今年邁入第10年。（圖／北藝大藝管所提供）



2020十大藝文新聞主題定為「十在有藝事We Art Who We Are」，票選活動總共回收1113份問卷，調查對象為藝文藝文領域人士與一般社會大眾，候選新聞涵蓋「表演藝術」、「視覺藝術」、「文化政策」與「文化資產」四大類別，由北藝大藝管所副教授劉蕙苓帶領學生逐條篩選後，精選出28則藝文要聞，於11月28至12月13日期間舉行第二階段票選，開放民眾上網投票。

文化部為振興推出「藝FUN券」獲選今年十大藝文新聞第一名，文化部部長李永得特別為此拍攝一段影片，表達感謝藝文界的攜手合作與民眾的支持，藝FUN券目前使用金額已超過12億，比例達77.6%，也呼籲還沒使用藝FUN券的民眾，把握使用期限領取及消費。

▲2020十大藝文新聞前三名分別為：「藝FUN券」、「藝文紓困方案」、「台北流行音樂中心開幕」。。（圖／北藝大藝管所提供）

「年度十大藝文新聞」開放民眾票選今年邁入第10年，北藝大藝管所于國華所長表示，十大藝文新聞票選的意義在於顯露出藝文界的現象與趨勢，特別在2020這樣變動的一年，盼藝文界能在變動之中求取經驗，創造未來更好的文化藝術環境。

▲紙風車劇團佈景工廠大火，獲選2020十大藝文新聞第五名。（圖／紙風車提供）

▲鄭麗君（左）卸任文化部長，李永得（右）接任，獲選十大藝文新聞第七名。（圖／取自鄭麗君臉書）

北藝大藝管所副教授劉蕙苓也表示，回顧過去10年的十大藝文新聞與文化政策相關的政府措施進度緩慢，與今年的紓困效率形成強烈對比，因此呼籲政府在文化政策上應可加速腳步。「十大藝文新聞」在2011年復辦並開放全民票選，希望的是能跨出同溫層，讓全體民眾共同關注並重新認識藝文圈。

▲「莫斯科古典芭蕾舞團」來台確診導致演出忍痛取消，由於在年底發生，未能趕上票選成為遺珠。（圖／聯合數位文創）

同時劉蕙苓也遺憾，由於票選活動從12月開始，「莫斯科舞蹈團因團員染疫取消演出」、「『台灣藝文暗黑生態系—著作權與剽竊論壇』視盟發表聲明」2則於年底發生的重大藝文新聞，未能名列十大藝文候選新聞中供民眾票選，成為遺珠。

2020年度十大藝文新聞票選結果出爐（資料提供：北藝大藝管所）

第一名、文化部推出「藝FUN券」振興藝文產業：825票

為振興藝文產業發展，鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部在行政院振興三倍券外，加碼推出每份600元的「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則。

第二名、新冠疫情衝擊藝文界，文化部啟動「紓困方案」：764票

藝文產業受疫情衝擊，文化部推動「藝文紓困補助辦法」，第一波共計新台幣15億元，第二波再投入37.2億元，陪伴藝文產業度過難關。

第三名、歷時17年！台北流行音樂中心開幕：695票

從發想到興建完成歷經17年的臺北流行音樂中心，於9月5日正式開幕！集結表演、科技、產業發展及人才培訓四合一功能，北流以成為全亞洲最好的流行音樂據點為目標。

第四名、「兩廳院售票」將走入歷史 全新售票平台OPENTIX試營運！：638票

全新售票平臺「OPENTIX兩廳院文化生活」自11月20日啟動試營運，2021年4月將全面接棒已服役16年的「兩廳院售票」。

第五名、紙風車劇團八里布景道具工廠火災：575票

藝文解封前夕，紙風車、綠光劇團位於新北市八里的大型倉庫於6月6日慘遭祝融，近700坪廠房內的道具、布景付之一炬，損失估約5000萬。

第六名、下半年演出大爆發！藝文產業迎報復性消費：532票

自6月7日大解封後，藝文產業迎接報復性消費，根據兩廳院售票系統統計，有約300個表演團體、逾400場演出迎商機，且演出累積票房更創下了18年來罕見盛況。

第七名、內閣改組鄭麗君卸任、李永得接任文化部長：495票

因內閣改組，前任文化部長鄭麗君不再續任。新任文化部長由原客委會主委李永得接任，將帶領文化部加倍努力、繼續傳承，讓臺灣多元文化持續盛開美麗花朵。

第八名、澳洲音樂家染疫衝擊藝文圈：488票

國家交響樂團(NSO）於228連假期間邀演澳籍音樂家為新冠肺炎確診個案。澳籍音樂家3月5日確診當晚文化部便公布防疫因應原則：包括座位安排「建議」採梅花座、參與者全程戴口罩等。許多團隊認為有執行困難，乾脆直接宣布取消，表藝界恐損失逾億。

第九名、台灣設計展新竹獸遭爆剽竊原作，策展人致歉：450票

2020台灣設計展佳評如潮，展覽也創下參訪人次紀錄。但主角吉祥物「新竹獸」卻遭藝術家郭奕臣於臉書公開揭露，策展人劉真蓉及其執行團隊「衍序規劃設計」，將原創概念轉交其他團隊執行，有不尊重原創且剽竊的意圖，對此劉真蓉也陸續發表2篇千字長文澄清及致歉。新竹市政府則表示，尊重總策展人處裡。

第十名、 基隆和平島考古重大發現，西班牙教堂遺址出土：447票

基隆文化局執行大基隆歷史場景再現計畫中的「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」，於2019年5月開始在和平島的兩處停車處預定地進行考古發掘，2020年初已有17世紀西班牙人留下的教堂遺跡與4000年的文化層出土，一個斷面覽盡新石器時代到現代的歷史，後續基隆市政府也計畫向文化部爭取經費，再度推動大基隆歷史場景再現考古2.0計畫。

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