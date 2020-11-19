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「兩廳院售票」將走入歷史　全新售票平台OPENTIX試營運！

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▲▼兩廳院與廣達電腦開發團隊，歷時一年半共同打造「OPENTIX兩廳院文化生活」11/20試營運，2021年4月將全面接棒已服役16年的「兩廳院售票」。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院與廣達電腦開發團隊，歷時一年半共同打造「OPENTIX兩廳院文化生活」11/20試營運，2021年4月將全面接棒已服役16年的「兩廳院售票」。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院與廣達電腦、廣達研究院共同打造的全新售票平臺「OPENTIX兩廳院文化生活」即將上線，11/20啟動試營運，直到2021年4月將全面接棒已服役16年的「兩廳院售票」。

兩廳院售票在2004年成為臺灣第一個24小時訂票服務的票務系統，每年約有20萬會員透過「兩廳院售票」購買全臺藝文表演票券，年平均服務6,639場演出場次、售出179萬張票券，是臺灣最主要的藝文售票平臺。

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經過16年的經驗與累積，階段性任務完成，2018年隨著行動手機的發展，大幅改變世界的面貌，營運團隊重新想像系統的改變與創新，使服務升級的大躍進，決定打造全新售票系統。透過多次的來回訪談與協商，找到廣達電腦裡的核心大腦廣達研究院合作，共同為臺灣打造下一世代的售票系統。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「OPENTIX」的開發，是國表藝重要的政策之⼀，目標是打造亞洲領先的全新售票平臺。最大的願景是開創表演藝術發展新契機，為社會大眾帶來更豐富而美好的文化生活體驗，為表演團隊提供更完善的售票服務、更多元的節目推廣助力。藉由新系統，除了觀眾購票方便、團隊快速得到票房動態及智能分析數據外，更能透過國人文化消費數據，深入解析藝文消費樣貌，「這對臺灣文化界來說，非常的重要」。

OPENTIX建置成本，由兩廳院與廣達電腦共同合作與分擔，雙方超過60人組成開發團隊，歷時一年半共同打造。技術團隊的靈魂人物，也是廣達電腦技術長暨副總經理、廣達研究院院長張嘉淵表示，很榮幸和兩廳院圑隊以科技和藝術共同聯手，打造次世代的售票營運系統。「對我而言，兩廳院售票系統的大數據是國家資訊議題，如果我們自己不做，國外商業軟體進來，國内藝文愛好者的資料及使用行為將由國外公司掌控，是國人的一大損失」。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，營運團隊經過了一年多的努力，終於啟動試營運。希望OPENTIX成為全臺最多量、跨度最廣的文化生活平台，可以透過智慧管理、即時數據，有效回饋主辦與團隊需求。

而試營運以穩固基礎、引導會員轉移為首要任務；2021年第⼆季正式營運後，主辦團隊將可以在系統後臺即⾒消費數據與資料，同時兩廳院也將拓展業務，增加⽂創、視覺、流⾏⾳樂類等⽂化票券內容，全網站無障礙環境也將展開服務。未來更將提供「線上線下串聯」完整的售票體驗，且持續發布數據分析。希望OPENTIX的啟用，可以開啟表演藝術界一個新時代。

▲▼兩廳院與廣達電腦開發團隊，歷時一年半共同打造「OPENTIX兩廳院文化生活」11/20試營運（圖／翻攝自OPENTIX）

▲兩廳院與廣達電腦開發團隊，歷時一年半共同打造「OPENTIX兩廳院文化生活」11/20試營運。（圖／翻攝自OPENTIX）

兩廳院強調，「OPENTIX兩廳院文化生活」與「兩廳院售票系統」是兩個不同的系統，從試營運開始，原售票系統會員與新會員，皆需至OPENTIX註冊新帳號，如已持有各單位會員者，還可搶先綁定國表藝各場館與戲曲中心的會員，購票時即可享有該單位會員優惠。同時加入個人電子發票載具功能，未來使用將更方便快速。

隨著OPENTIX啟動試營運，銷售內容將逐步擴大至表演、視覺、電影、文創等不同領域，各項功能將分階段完成，並持續提供更多服務。初期功能，包括提供消費者更便利的手機購票方式、綁定各家會員系統、超商通路取票、電子轉贈分票、快速搜尋更便利，並可收藏演出團隊的動態等功能，皆有利各團隊後續行銷。

其中由於超商的通路，還須逐一進行系統整合的工作，試營運期間先以服務據點最多、過往觀眾使用率最高的7-ELEVEN進行合作，將於11月底上線服務，明年4月則是全家加入行列，其他分銷點將於試營運期間陸續加入。

2021年4月1日「OPENTIX」正式上線後，也進一步提供多元套票、加價購、線上退票整合、外文介面、座位預覽等功能。另一方面，也可提昇團隊管理銷售動態數據效能，快速決策行銷策略，讓智慧管理、即時數據，有效回饋團隊需求，創造文化產業正向循環。

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