蔡英文1個月12次公開挺蘇貞昌　藍委：凸顯沒有閣揆替換人選的窘境

▲行政院長蘇貞昌、總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院近期風波不斷，院長蘇貞昌下台的聲浪甚囂塵上。對於換閣一事，國民黨立委鄭正鈐21日表示，總統蔡英文1個月內總共12次公開力挺蘇貞昌，「若不是此地無銀三百兩，那就是蔡英文心裡真的很害怕」；不僅如此，他也判斷，蔡英文想表達的是沒有換閣揆之意，但也凸顯出根本沒有替換人選的窘境。

鄭正鈐21日臉書貼文表示，蔡英文21日又跟蘇貞昌共同出席活動，24小時內兩人三度同台，自11月20日起一個月內，蔡英文透過臉書、總統府發言人、受訪以及同台，總共12次公開力挺蘇貞昌。

鄭正鈐指出，萊豬風暴讓蘇貞昌處於風雨飄搖之中，蔡英文近日屢屢與蘇貞昌同台，也屢屢公開讚揚蘇貞昌的政績，蘇貞昌也熱情回應，推崇蔡英文；國家權力排名最高的兩人，不斷上演互捧戲碼，互相按讚，從來沒見過總統與閣揆互褒到這種程度。

對於這種「互動模式」，鄭正鈐認為，蔡英文想表達的是沒有換閣揆之意，但也凸顯出蔡英文手中根本沒有替換人選的窘困。

鄭正鈐表示，對蔡英文而言，眼前最棘手的問題，是蘇貞昌如果為萊豬風波下台，蔡英文根本找不到對政務嫻熟，而且願意當炮灰的人可以補位，因此，蔡英文最擔心的是蘇貞昌「撐不下去」。

鄭正鈐說，因此，蔡英文在一個月內，12次表態力挺蘇貞昌，而且10天內就有5次同台，交情再好的朋友，大概也比不過蔡蘇兩人的「革命情感」；只不過，如此頻繁的表態力挺，若不是此地無銀三百兩，那就是蔡英文心裡真的很害怕。

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