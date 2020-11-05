新北耶誕城實地搶先看～迪士尼公主浪漫助陣！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

全台引頸期盼、新北人的驕傲、板橋人的交通夢魘：2020年新北耶誕城又來啦！今年新北市政府與迪士尼緊密合作，推出許多大型的童話裝置藝術，有城堡、有燈箱造景，還有一隻超大的妙妙貓躺在市府側門口，規模之大，讓我這個每年去好幾次耶誕城的人也嘖嘖稱奇！

雖然還沒開城，但我們已經先去走過一遍，只能大讚主辦單位有先見之明，2020年大家都不能出國，超愛迪士尼的我們，看見復刻版的城堡，真是兩眼淚汪汪啊！現在就來推薦大家，有哪些必看、必拍的浪漫打卡點吧！（影片請點此：https://youtu.be/L5Zm-5xcHvM）

【夢幻莊園】

從板橋區文化路開始，板橋車站前的廣場，有座披滿植被的城堡，雖官網設計圖說是迪士尼城堡，但怎麼看都不像是樂園裡的兩大城堡（世界上所有的迪士尼經典城堡，不是灰姑娘仙度瑞拉，就是睡美人奧羅拉的。）我反而覺得，這邊很適合做為長髮公主樂佩的場景。

兩側則是小賣店，每年的規劃都一樣。面對板橋車站，夢幻莊園的左手邊有幼兒乘坐的小火車，但目前尚未完工，右邊則是公主迷必訪的「迪士尼公主童話森林」。

【迪士尼公主童話森林】

靠近麗寶的萬坪公園，入口是迪士尼睡美人城堡（灰姑娘城堡比較尖窄），穿過去會看到由燈箱造景組成的迪士尼公主童話森林，包含白雪公主、美女與野獸貝兒、長髮公主樂佩、小美人魚愛麗兒、阿拉丁茉莉公主，都在這裡迎賓。

還有迪士尼公主快閃店，店旁邊有台小美人魚的大型扭蛋機。

我們去的時候，這區的造景幾乎都被遮了起來，但偷偷告訴您一個秘密，其實這些燈箱會跟著快閃店巡迴展示，雖然有時候做小小更動，不過基本上內容差不多，我們之前就在華山看過類似的了。

【夢幻音樂盒】

穿過板橋車站，來到市政府前面的市民廣場，我的老天，今年大竹筍終於有不同的面貌了！（過去全靠LED或投影，怎麼看都是大竹筍，而不是科技聖誕樹）大竹筍被包裝成耶誕禮物，上面會有小火車做360度繞圈，營造出一種音樂盒的夢幻感。

【童話夢幻燈區】

沿著新北市府，週邊的聯結道路跟天橋都是光廊，今年比較酷的是有小仙子（又名奇幻仙子、小叮噹）、愛麗絲的剪影燈飾。

【公主徹夜未眠】

今年真是滿滿迪士尼元素，連柱子都有公主童話剪影。

【小木偶皮諾丘的家】

來到市民廣場舞台前，除了有迪士尼大型動畫投影外，還有小木偶皮諾丘的家，我猜到時是賣迪士尼週邊商品的店啦～

【夢境漫遊】

愛麗絲夢遊仙境中的大型妙妙貓，竟然就坐落於板橋中山路、新府路口的角落，超大隻、超可愛。

提醒您，今年是11月13日開城，建議搭高鐵、台鐵、捷運過來，在板橋火車站下車，若是自行開車，我保證您會後悔，因為真的太塞了，每年都這樣！拿離板橋車站最近的府中或新埔捷運站來說，慢慢散步到會場，最久不超過20分鐘，但開車…我曾經搭接駁車，塞在文化路上1小時…。

帶孩子過來更要注意飲水跟上廁所問題，可以都在車站內解決再前往會場，否則光是排隊就排到天荒地老囉！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。